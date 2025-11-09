Bolojan și Barbu, relație veche în PNL. Premierul refuză asocierea cu fostul trezorier Mihai Barbu, menționat în dosarul șpăgii de la Guvern

lie Bolojan și fostul președinte PNL Vaslui, Mihai Barbu au o relație veche și au ocupat în ultimii ani funcții de conducere extrem de importante în Partidul Național Liberal! În ciuda dovezilor, premierul încearcă acum să se delimiteze de fostul trezorier. De cealaltă parte și Mihai Barbu se spală pe mâini de dosarul șpăgii și spune că nu știe nimic de suma de 1,5 milioane de euro, bani dați de omul de afaceri Fănel Bogos pentru a intra la premier. 

Relația dintre Ilie Bolojan și Mihai Barbu, fostul președinte PNL Vaslui este una veche. Se cunosc de ani de zile și de-a lungul timpului au avut funcții de conducere în Partidul Național Liberal. Spre exemplu, în anul 2015, în momentul în care Ilie Bolojan a ajuns secretar general al formațiunii, Mihai Barbu a fost desemnat secretar general adjunct.

Realitatea PLUS: Găsesc pe interenet că în 2015 dumneavoastră ați fost secretar general adjunct al partidului în perioada în care domnul Bolojan era secretar general. Așa este?

Mihai Barbu: Așa este, da.

Realitatea PLUS: Deci vă cunoașteți deja de câțiva ani cu domnul Bolojan?

Mihai Barbu: A confirmat și dumnealui.

La congresul de acum trei luni în urma căruia Ilie Bolojan a fost ales președintele partidului, Mihai Barbu a fost președintele Comisiei de numărare și validare a votului.

Acum, după mega-dosarul instrumentat de DNA, Ilie Bolojan a încercat să se delimiteze de Mihai Barbu.

Ilie Bolojan: A venit la mine cu acest domn. La data respectivă numele sau nu îmi spunea nimic. În afara de discuțiile de natura generala, să spunem, dansul și-a prezentat compania.

Moderator: E uzual să vina la Guvern colegi de partid însoțiți de oameni de afaceri?

Ilie Bolojan: Nu este să spunem uzual, dar să știți că săptămânal am întâlniri cu oameni de afaceri, atât în format organizat - asociații. Pot fi situații în care președinți de CJ, primari vin cu o problema și pot fi investiți de responsabil.

În acest caz apare și numele Cristinei Trăilă, fosta soție a avocatului Doru Trăilă, implicat în cazul Coldea. Cristina Trăilă ar fi fost cea care i-ar fi dus personal la Bolojan pe Mihai Barbu și Fănel Bogos. Aceasta a transmis însă că întâlnirea a fost programată prin cabinetul premierului, instituție cu care nu are legături. 