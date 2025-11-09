Relația dintre Ilie Bolojan și Mihai Barbu, fostul președinte PNL Vaslui este una veche. Se cunosc de ani de zile și de-a lungul timpului au avut funcții de conducere în Partidul Național Liberal. Spre exemplu, în anul 2015, în momentul în care Ilie Bolojan a ajuns secretar general al formațiunii, Mihai Barbu a fost desemnat secretar general adjunct.

Realitatea PLUS: Găsesc pe interenet că în 2015 dumneavoastră ați fost secretar general adjunct al partidului în perioada în care domnul Bolojan era secretar general. Așa este?

Mihai Barbu: Așa este, da.

Realitatea PLUS: Deci vă cunoașteți deja de câțiva ani cu domnul Bolojan?

Mihai Barbu: A confirmat și dumnealui.

La congresul de acum trei luni în urma căruia Ilie Bolojan a fost ales președintele partidului, Mihai Barbu a fost președintele Comisiei de numărare și validare a votului.

Acum, după mega-dosarul instrumentat de DNA, Ilie Bolojan a încercat să se delimiteze de Mihai Barbu.

Ilie Bolojan: A venit la mine cu acest domn. La data respectivă numele sau nu îmi spunea nimic. În afara de discuțiile de natura generala, să spunem, dansul și-a prezentat compania.

Moderator: E uzual să vina la Guvern colegi de partid însoțiți de oameni de afaceri?

Ilie Bolojan: Nu este să spunem uzual, dar să știți că săptămânal am întâlniri cu oameni de afaceri, atât în format organizat - asociații. Pot fi situații în care președinți de CJ, primari vin cu o problema și pot fi investiți de responsabil.

În acest caz apare și numele Cristinei Trăilă, fosta soție a avocatului Doru Trăilă, implicat în cazul Coldea. Cristina Trăilă ar fi fost cea care i-ar fi dus personal la Bolojan pe Mihai Barbu și Fănel Bogos. Aceasta a transmis însă că întâlnirea a fost programată prin cabinetul premierului, instituție cu care nu are legături.