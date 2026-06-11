Lovitură pentru pensionarii militari: proiectul privind majorarea veniturilor, retras subit de pe ordinea de zi. Când se vor relua discuțiile

Sursă: Realitatea.net

Pensionarii militari mai au de așteptat pentru modificarea legii care ar fi permis actualizarea pensiilor în funcție de veniturile militarilor activi. Proiectul legislativ a fost retras de pe ordinea de zi a Comisiei pentru Muncă din Camera Deputaților, deși urma să fie analizat după decizia Curții Constituționale.

Inițiativa fusese declarată parțial neconstituțională de CCR, după ce a fost contestată de Avocatul Poporului. În aceste condiții, parlamentarii trebuiau să modifice prevederile indicate de judecătorii constituționali și să reia procedura legislativă.

Decizia CCR a trimis legea înapoi în Parlament

Potrivit procedurilor legislative, proiectul trebuia corectat și dezbătut din nou în comisiile de specialitate, înainte de a ajunge la votul final. Una dintre principalele prevederi viza actualizarea soldelor de grad pentru pensionarii militari, în raport cu veniturile personalului aflat în activitate. Cu toate acestea, proiectul a fost retras de pe ordinea de zi a Comisiei pentru Muncă, fără explicații publice privind motivele care au stat la baza deciziei.

Retragerea proiectului reduce considerabil șansele ca legea să mai fie adoptată în actuala sesiune parlamentară. Cum Parlamentul se apropie de finalul sesiunii, există posibilitatea ca discuțiile să fie reluate abia după revenirea aleșilor din vacanța parlamentară. Astfel, sute de mii de pensionari militari din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională ar putea fi nevoiți să mai aștepte câteva luni până la reluarea procedurilor și clarificarea situației legislative.

Ce prevedea proiectul

Forma contestată a legii urmărea actualizarea unor elemente folosite la calculul pensiilor militare, în special a soldelor de grad. Susținătorii proiectului au argumentat că măsura ar fi redus diferențele dintre pensiile militarilor retrași din activitate și veniturile personalului activ.