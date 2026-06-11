Tomac, despre politica externă a guvernului: „Este în interesul României ca Ucraina și Moldova să adere cât mai curând la UE”

Sursă: Realitatea PLUS, Realitatea.net

Eugen Tomac, premierul desemnat, a declarat joi că România va menține sprijinul pentru integrarea europeană a Ucrainei, subliniind că aceasta reprezintă o prioritate de politică externă a viitorului guvern.

Tomac a precizat că va urma aceeași linie pe care a promovat-o în Parlamentul European, de solidaritate cu Ucraina în fața agresiunii ruse.

„Poziția mea va fi identică cu cea pe care am avut-o în Parlamentul European în ultimii ani, de a fi solidar cu Ucraina, care rezistă acestei agresiuni barbare a Federației Ruse”, a afirmat premierul desemnat, adăugând că este în interesul României ca atât Ucraina, cât și Republica Moldova să adere „cât mai curând” la Uniunea Europeană.

Tomac: „Acest război să se încheie cu o pace justă pentru Ucraina”

Tomac a salutat, totodată, acordul recent dintre președintele Nicușor Dan și autoritățile de la Kiev privind protejarea minorității naționale române din Ucraina, catalogând înțelegerea drept „un pas extrem de important”.

Potrivit lui Tomac, Ucraina a renunțat la practica de a împărți minoritatea română între români și moldoveni și a dat dovadă de deschidere în ceea ce privește învățământul în limba română.

Premierul desemnat a descris relația dintre București și Kiev ca fiind una „constructivă”, cu un dialog „destul de strâns” pe dosarele care privesc comunitatea românească din Ucraina.