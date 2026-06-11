Axa Teheran–Minsk–Beijing, expusă de americani. Ana Maria Păcuraru: ”Belarusul devine placa turnată a achizițiilor militare iraniene în Europa”

Sursă: Realitatea PLUS

Statele Unite au declanșat o nouă serie de măsuri dure împotriva unei rețele suspectate că alimentează capacitățile militare ale Iran, într-o operațiune care vizează atât structuri logistice din Belarus, cât și conexiuni comerciale cu China.

Informațiile prezentate de jurnalista Realitatea PLUS Ana Maria Păcuraru arată că Departamentul de Stat al Statele Unite descrie această rețea ca parte a unei arhitecturi complexe prin care Teheranul își susține aparatul militar. În centrul acuzațiilor se află firme paravan, transferuri de tehnologie militară și utilizarea de imagini satelitare în operațiuni atribuite structurilor iraniene sancționate, elemente care, potrivit oficialilor americani, conturează o amenințare sistemică la nivel global.

„Ce vedem în declarația de presă dată de către Departamentul de Stat american nu este doar o nouă rundă de sancțiuni, pentru că vedem o radiografie a modului în care Iranul își construiește astăzi mașinăria de război și nu o face singur, ci printr-un triunghi logistic Teheran-Minsk, dar și Beijing.

Să ne uităm la arhitectură. În primul rând, vedem o firmă paravan în Belarus, Allamory Alliance se numește, iar aceasta cumpără din China sute de sisteme antiaeriene portabile Manpads și le rostogolește prin țări terțe ca să-și șteargă urmele.

Belarusul devine astfel placa turnată a acestor achiziții militare iraniene în Europa, iar asta ar trebui să ne preocupe inclusiv pe noi direct aici, pe flancul estic al NATO.

Al doilea element este și mai grav. Centrul iranian CITC, sancționat acum, a furnizat imagini satelitare folosite, spune Departamentul de Stat American, pentru planificarea atacului din martie asupra unei baze unde erau staționați militari americani. Aici vorbim de o entitate guvernamentală iraniană implicată direct în rănirea unor soldați americani. Sancțiunile nu mai sunt aici un instrument economic abstract, sunt practic un răspuns la sânge vărsat.

Și al treilea mesaj, cel strategic, este faptul că administrația de la Washington lovește simultan prin Departamentul de Stat și prin Trezorerie, semn că America tratează rețelele IRGC ca pe o amenințare sistematică și nu punctuală. Așadar, vedem axa Teheran-Minsk-Beijing, care nu mai este o teorie, este documentată, este o practică, este sancționată, dar cel mai important, operează la porțile Europei.”