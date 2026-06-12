Lovitură dură a Washingtonului pentru regimul comunist de la Havana: SUA sancționează gigantul petrolier de stat al Cubei

Administrația Trump strânge decisiv lațul economic în jurul regimului comunist cubanez. Secretarul de Stat Marco Rubio a anunțat joi, 11 iunie, sancționarea companiei petroliere și de gaze de stat a Cubei, Unión Cuba-Petróleo (CUPET) — coloana vertebrală energetică a regimului de la Havana —, acuzând conducerea comunistă a insulei că folosește energia ca instrument de represiune și de îmbogățire personală, în timp ce populația suferă de penurie de combustibil și pene de curent fără sfârșit. Realitatea Plus vă prezintă detaliile, pe baza declarației oficiale a șefului diplomației americane.

Marco Rubio: „Energia a fost transformată în armă de represiune, în timp ce familia Castro zboară cu avion privat”

„Cubanezii așteaptă săptămâni la cozi, regimul ține lumina aprinsă în hotelurile de lux”

În declarația sa, Marco Rubio — el însuși fiu de emigranți cubanezi și unul dintre cei mai fermi critici ai regimului de la Havana — a descris în termeni neobișnuit de duri mecanismul prin care comunismul cubanez a transformat energia într-o armă.

„Ca orice resursă de pe insulă, energia a fost de mult transformată de guvernul comunist al Cubei într-un instrument atât de represiune, cât și de cleptocrație în folosul regimului”, a declarat Rubio.

Șeful diplomației americane acuză liderii comuniști că, în timp ce poporul cubanez suferă de penurie de combustibil și de pene de curent cauzate de decenii de subinvestiții în infrastructura critică, regimul a deturnat resursele energetice pentru propria îmbogățire: revânzarea a nenumărate barili de energie pe piața secundară, stocarea rezervelor pentru armată, serviciile de informații și forțele de represiune, și raționalizarea energiei ca instrument de control social.

Pasajul cel mai tăios al declarației vizează direct elita regimului: în timp ce cubanezii obișnuiți așteaptă săptămâni întregi să își alimenteze mașinile și îndură pene de curent neîncetate, „familia Castro zboară cu avion privat, guvernul aduce cu autobuzele protestatari falși pentru manevre de imagine, iar regimul prioritizează menținerea curentului în hotelurile turistice de lux”.

Active confiscate ilegal de la proprietari americani

Rubio a precizat că active-cheie ale CUPET au fost expropriate ilegal de la proprietari americani în urmă cu ani — o referință la naționalizările masive operate de regimul Castro după revoluția din 1959, rană istorică niciodată închisă în relația dintre Washington și Havana.

Desemnarea CUPET se face în baza Ordinului Executiv 14404, semnat de președintele Trump la 1 mai 2026, care autorizează sancțiuni cuprinzătoare împotriva Cubei, vizând persoanele care sprijină aparatul de securitate al regimului și pe cei responsabili de represiune și de amenințări la adresa securității naționale americane. Măsura se sprijină și pe starea de urgență națională declarată prin Ordinul Executiv 14380, „Contracararea amenințărilor la adresa Statelor Unite din partea Guvernului Cubei”.

„Administrația Trump va continua să vizeze capacitatea Cubei de a folosi comerțul cu energie pentru a-și promova agenda coruptă și aparatul de securitate represiv”, a avertizat Rubio.

Avertisment global: cine face afaceri cu CUPET riscă, la rândul său, sancțiuni

Implicațiile depășesc cu mult granițele Cubei. Toate proprietățile și interesele entității desemnate aflate în Statele Unite sau sub controlul unor persoane americane sunt blocate, iar orice tranzacție cu entitatea sancționată este interzisă fără autorizare expresă din partea OFAC, biroul de sancțiuni al Trezoreriei americane.

Mai important pentru companiile și băncile din afara SUA: persoanele străine care fac tranzacții cu entități desemnate — sau care operează în sectoarele energetic, de apărare, metale și minerit, servicii financiare sau securitate ale economiei cubaneze — riscă ele însele sancțiuni. Instituțiile financiare străine sunt avertizate explicit să procedeze „cu prudență” în orice relație cu o parte sancționată, inclusiv în tentativele de a transfera active în alte jurisdicții.

Mesajul este unul tipic pentru arhitectura de sancțiuni secundare a Washingtonului, testată deja împotriva Iranului și Rusiei: izolarea financiară totală a țintei, prin descurajarea oricărui intermediar global.

„Scopul nu este pedeapsa, ci schimbarea comportamentului”

Departamentul de Stat lasă, totuși, o ușă deschisă. „Scopul final al sancțiunilor nu este de a pedepsi, ci de a produce o schimbare pozitivă de comportament”, se arată în declarație, care amintește că puterea sancțiunilor americane vine atât din capacitatea de a desemna, cât și din disponibilitatea de a scoate entități de pe lista neagră, conform legii.

Sancționarea CUPET confirmă linia dură a administrației Trump față de regimurile autoritare din emisfera vestică și se înscrie în obiectivele declarate ale politicii americane față de Cuba: îmbunătățirea drepturilor omului, încurajarea statului de drept, promovarea piețelor libere și a democrației pe insulă.

Material realizat pe baza declarației oficiale a Secretarului de Stat Marco Rubio, publicată de Departamentul de Stat al SUA la 11 iunie 2026.