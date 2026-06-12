Proiect de acord între Iran și SUA, publicat de presa iraniană. Ce ar urma să se întâmple cu sancțiunile și Strâmtoarea Ormuz

Sursă: Realitatea.net

Agenția iraniană Mehr a publicat vineri informații despre un posibil proiect de acord între Iran și Statele Unite, care ar avea ca scop stabilirea unui cadru pentru încetarea ostilităților pe mai multe fronturi, inclusiv în Liban.

Potrivit Mehr, documentul ar prevedea o „încetare permanentă şi imediată a ostilităţilor pe toate fronturile, inclusiv în Liban”, precum și o perioadă de 60 de zile de negocieri pentru un acord privind programul nuclear iranian și ridicarea sancțiunilor americane.

Conform aceleiași surse, proiectul ar include și eliberarea a 24 de miliarde de dolari din fondurile iraniene blocate. Mehr scrie că jumătate din această sumă ar urma să fie pusă la dispoziția Iranului înainte de începerea negocierilor.

Iranul nu ar renunța la controlul Strâmtorii Ormuz

Agenția oficială IRNA a transmis, la rândul său, că proiectul de acord nu ar prevedea ca Iranul să renunțe la controlul Strâmtorii Ormuz.

„Iranul nu îşi ia, în acest text, niciun angajament de a ceda gestionarea strâmtorii şi nici de a restabili condiţiile de dinaintea agresiunii militare americane şi israeliene”, afirmă IRNA, care descrie documentul drept aflat încă în curs de finalizare.

Deocamdată, informațiile au fost prezentate de presa iraniană, iar textul final al unui eventual acord nu a fost confirmat oficial.