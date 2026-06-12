Proiect de acord între Iran și SUA, publicat de presa iraniană. Ce ar urma să se întâmple cu sancțiunile și Strâmtoarea Ormuz

Sursă: Realitatea.net

NATO a activat joi o alertă de apărare aeriană după ce un avion de pasageri israelian a pierdut temporar contactul radio cu controlorii de trafic aerian în timp ce survola spațiul aerian al Ungariei.

Aeronava, un Airbus A321 care zbura pe ruta Tel Aviv - Praga, a fost interceptată de două avioane de luptă JAS-39 Gripen ale Forțelor de Apărare Ungare.

Contactul radio a fost restabilit rapid

Misiunea a fost lansată la ordinul Centrului de Operațiuni Aeriene Combinate al NATO, după ce echipajul avionului nu a mai putut comunica, pentru o perioadă scurtă, cu autoritățile de control aerian din Ungaria. După decolarea avioanelor Gripen, piloții militari au stabilit contact vizual cu aeronava israeliană. La scurt timp, comunicațiile radio au fost reluate. Autoritățile au transmis că nu au existat indicii privind o amenințare la adresa securității zborului.

Avionul a fost escortat până la ieșirea din Ungaria

Aeronava israeliană a fost escortată de cele două avioane militare până la ieșirea din spațiul aerian ungar, în jurul orei 20:10. După aceea, avionul și-a continuat ruta către Austria și apoi către destinația finală, Praga. Premierul ungar Peter Magyar a transmis că sistemele de apărare au reacționat conform procedurilor.

„Sistemele de securitate și apărare au funcționat conform procedurilor, iar situația a fost gestionată rapid și profesionist”, a transmis oficialul ungar.

Deocamdată, nu se știe ce a provocat întreruperea temporară a comunicațiilor radio. Autoritățile urmează să stabilească dacă a fost vorba despre o problemă tehnică, o eroare operațională sau o altă situație.