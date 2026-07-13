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Politica· 2 min citire
Nicușor Dan, după reuniunea Coaliției de Voință: „România rămâne un aliat responsabil pentru Ucraina”
Nicușor Dan, președintele României
Publicat13 iul. 2026, 22:32
Actualizat13 iul. 2026, 22:34
Președintele Nicuşor Dan a participat la reuniunea Coaliției de Voință, găzduită la Paris de președintele francez Emmanuel Macron, discuțiile axându-se pe consolidarea garanțiilor de securitate pentru Ucraina.
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