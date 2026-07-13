Realitatea.NET
Politica· 2 min citire

Nicușor Dan, după reuniunea Coaliției de Voință: „România rămâne un aliat responsabil pentru Ucraina”

Nicușor Dan, președintele României

Nicușor Dan, președintele României

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat13 iul. 2026, 22:32
Actualizat13 iul. 2026, 22:34

Președintele Nicuşor Dan a participat la reuniunea Coaliției de Voință, găzduită la Paris de președintele francez Emmanuel Macron, discuțiile axându-se pe consolidarea garanțiilor de securitate pentru Ucraina.

Într-un mesaj transmis după eveniment, șeful statului a precizat că membrii coaliției au reconfirmat necesitatea implicării Europei și a partenerilor care împărtășesc aceleași valori în construirea unui cadru solid de garanții pentru Kiev. Potrivit lui Nicuşor Dan, eforturile comune trebuie să rămână concentrate pe obținerea încetării focului și, ulterior, pe negocierea unei păci juste, durabile și sustenabile.

Nicușor Dan: „Investiția în apărarea și securitatea Ucrainei este o investiție în propria noastră securitate”

„România va continua să acționeze ca un aliat responsabil și un partener de încredere în sprijinul acestui obiectiv.”, a transmis președintele.

Acesta a subliniat că o prioritate imediată pentru România rămâne asigurarea libertății de navigație și protejarea rutelor comerciale din Marea Neagră. Nicuşor Dan a mai afirmat că investiția în apărarea și securitatea Ucrainei reprezintă, de fapt, o investiție în securitatea proprie a României, adăugând că Ucraina trebuie să aibă capacitatea de a negocia pacea dintr-o poziție de forță.

Un alt subiect abordat de șeful statului a fost situația Republicii Moldova, pentru care a pledat, ca de fiecare dată, în vederea acordării unei atenții specifice din perspectiva securității. Nicuşor Dan a salutat participarea, pentru prima dată, a Republicii Moldova la reuniunea Coaliției de Voință, țara vecină aderând începând de luni la acest format de cooperare.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

nicusor dancoalitia de vointaparisucrainaFrantaapărare

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe