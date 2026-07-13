Presiuni din partea UDMR: „Să se încheie interimatul lui Bolojan, după 1 septembrie va fi la fel”

Aflat într-o vizită oficială în județul Alba, ministrul interimar Cseke Attila (UDMR) a solicitat luni partidelor din coaliție un acord rapid pentru formarea unui nou Guvern. Potrivit acestuia, provocările majore privind implementarea PNRR și funcționarea ministerelor fac imposibilă prelungirea actualului interimat.
Ministrul interimar al Dezvoltării și Sănătății, Cseke Attila, a avertizat că prelungirea stării de interimat la nivelul Executivului afectează grav gestionarea problemelor curente ale țării. Oficialul a subliniat că un Guvern cu atribuții limitate nu reprezintă o soluție viabilă pe termen lung, iar limitările constituționale și provocările zilnice din ministere ar trebui să grăbească decizia politică.
„Nu este o situaţie nici fericită, nici dorită pentru o ţară să avem un interimat atât de lung. Indiferent de contextul politic şi social, interimatele sunt limitate într-o primă fază de Constituţie. Având în vedere provocările legate de PNRR și activitatea zilnică dintr-un minister, este de preferat ca aceste discuții să se închidă cât mai rapid posibil”, a explicat Cseke Attila.
UDMR cere acțiune urgentă: „Situația nu se va schimba după 1 septembrie”
Reprezentantul UDMR a atras atenția că amânarea negocierilor nu are nicio justificare matematică sau politică, deoarece configurația parlamentară va rămâne exact aceeași și după începerea noii sesiuni legislative de la 1 septembrie. În opinia sa, societatea are o așteptare legitimă ca liderii politici să pună capăt instabilității.
„Factorul politic trebuie să găsească o soluţie rapidă. Situaţia nu se va îmbunătăţi şi nu vom avea un context parlamentar diferit după 1 septembrie; va fi exact acelaşi. Soluţia trebuie găsită acum, nu trebuie amânată”, a punctat oficialul Uniunii.
Sorin Grindeanu: Propunerea unui „guvern de armistițiu”, respinsă de PNL și USR
De cealaltă parte, prim-vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu, s-a arătat sceptic cu privire la învestirea unui nou Cabinet până la începutul toamnei. Acesta a dezvăluit că, în timpul consultărilor de la Palatul Cotroceni, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a lansat ideea unui „guvern de armistițiu” condus de un nou prim-ministru, o variantă care însă nu a întrunit consensul general.
„Cel mai plastic a fost Kelemen Hunor, care a propus să punem în paranteză toate constrângerile anterioare, să găsim un nou premier și să mergem înainte. Eu și Varujan Vosganian am fost de acord, însă reprezentanții PNL și USR s-au opus”, a declarat Grindeanu. Întrebat dacă România va avea un Executiv deplin până la 1 septembrie, liderul social-democrat a evitat să facă predicții, considerând că este prea devreme pentru o astfel de estimare.
Consultările de la Cotroceni au rămas fără rezultat
O nouă rundă de consultări a avut loc luni la Palatul Cotroceni, unde președintele Klaus Iohannis s-a întâlnit cu liderii partidelor politice pentru a discuta desemnarea viitorului premier.
La finalul discuțiilor, Sorin Grindeanu a confirmat că negocierile bat pasul pe loc. Până în acest moment, formațiunile politice nu au avansat niciun nume concret pentru funcția de prim-ministru și nu au reușit să contureze o soluție clară pentru deblocarea crizei guvernamentale.