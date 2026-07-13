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Politica· 1 min citire
Doliu în Timișoara. A murit Viorel Oancea, primul primar ales liber după Revoluție
Foto/Arhivă
Primăria Municipiului Timișoara a transmis un mesaj de condoleanțe după stingerea din viață a lui Viorel Oancea, personalitate marcantă a Revoluției din 1989 și primul primar ales prin vot liber al orașului de pe Bega.
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