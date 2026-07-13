Grindeanu, după consultările de la Cotroceni: „Programul anti-PSD nu livrează nimic cetățenilor”

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 13 iul. 2026, 12:17

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a acuzat luni - după consultările de la Palatul Cotroceni - pe liderii partidelor de dreapta că promovează un discurs îndreptat împotriva social-democraților, fără a oferi soluții concrete pentru problemele românilor.

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