Grindeanu, după consultările de la Cotroceni: „Programul anti-PSD nu livrează nimic cetățenilor”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a acuzat luni - după consultările de la Palatul Cotroceni - pe liderii partidelor de dreapta că promovează un discurs îndreptat împotriva social-democraților, fără a oferi soluții concrete pentru problemele românilor.
„Am văzut că unii lideri de dreapta au venit cu același program anti-PSD. Programul anti-PSD nu livrează nimic cetățenilor în afară de ură. Ura nu scade nici facturile și nici nu crește pensiile. Doar îl ține, eventual, pe Ilie Bolojan pe scaun”, a declarat Grindeanu.
„PSD este în opoziție”
Liderul social-democrat a subliniat că PSD nu face parte din actualul Executiv și a transmis că partidul nu poate fi tratat ca un partener de guvernare.
„Le-am transmis celor de la PNL și USR un fapt simplu: PSD este în opoziție. Poate au uitat sau poate n-au înțeles exact cum stau lucrurile. PSD nu ocupă în acest moment nicio funcție în Guvern”, a afirmat acesta.
Grindeanu a criticat și modul în care premierul Ilie Bolojan încearcă să obțină sprijin parlamentar pentru proiectele Executivului.
„Strategia domnului prim-ministru Bolojan de a continua să guverneze prin intermediul Parlamentului și punând presiune pe voturile PSD este una complet greșită”, a spus liderul PSD.
PSD respinge modificările privind integritatea în funcția publică
Sorin Grindeanu a declarat că PSD nu va susține folosirea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru promovarea unor modificări legislative care ar favoriza anumite persoane.
Acesta a făcut referire la liderul USR, Dominic Fritz, susținând că social-democrații se opun introducerii unor prevederi care i-ar rezolva problemele de integritate.
„Suntem în total împotrivă ca domnul Fritz să-și rezolve problemele de integritate prin modificarea legii. Nu vom accepta ca în grupul de lucru privind jalonul referitor la integritatea în funcția publică, USR să introducă tot felul de texte care să rezolve problemele personale ale lui Fritz”, a mai spus Grindeanu.
„Tonul a fost mai scăzut, dar nu s-a degajat absolut nimic”
Întrebat dacă partidele au reuşit să ajungă la un consens în privinţa unui viitor premier şi al formării unei majorităţi în Parlament, Grindeanu a răspuns: ”Nu. Am avut discuţii de aproape două ore, în prima parte, cele legate de acele legi din PNRR (..) iar în partea a doua, preşedintele a încercat să vadă dacă s-au schimbat poziţiile, dacă există nuanţe. Sigur, în acest moment, să spunem, cei care şi-au îngrădit foarte mult spaţiul de lucru sunt cei de la PNL şi USR, care au acele decizii interne pe care le ştiţi, legate de guvernare cu PSD”, a spus Grindeanu.
El a mai spus: ”Astăzi poate că a fost o tonalitate mai jos, dar nu s-a degajat absolut nimic”.