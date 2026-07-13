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Politica· 2 min citire

Sorin Grindeanu, despre scenariul alegerilor anticipate:”Nu pot să-l excluzi niciodată, e pe masă. Să nu credeţi că PSD rămâne doar pe post de sac de box”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 iul. 2026, 13:01

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că scenariul organizării unor alegeri parlamentare anticipate nu poate fi exclus, precizând că această opțiune rămâne „pe masă”, iar dacă s-ar ajunge la un astfel de deznodământ, scrutinul ar putea avea loc în toamna acestui an. Liderul social-democrat a avertizat, totodată, că PSD nu va accepta să rămână „doar pe post de încasator de sac de box”.

”Alegerile anticipate, un scenariu pe care nu pot să-l excluzi niciodată, e pe masă”

”E un scenariu pe care nu pot să-l excluzi niciodată, e pe masă. E un scenariu care nu se poate întâmpla de pe o săptămână pe alta. Deci, dacă s-ar intra în acest scenariu, ar fi alegeri undeva în toamna acestui an, târzie. E un scenariu care ar arunca într-un soi de instabilitate continuă, să zicem, scena politică şi economică, în primul moment”, a declarat liderul PSD, după consultările de la Palatul Cotroceni.

”Să nu credeţi că PSD-ul rămâne doar pe post de încasator de sac de box”

Totodată, liderul PSD a menţionat că acesta este ”principalul criteriu după care trebuie să ne uităm”.

”E şi acesta un scenariu. Nu avem niciun fel de problemă să intrăm şi în acest scenariu. Nu-l văd unul fericit, nu văd să se schimbe peste noapte şi vă spun ceva, ce am spus la Cotroceni legat de acest scenariu. evident că vom intra în alegeri pe bază de reciprocitate. Dacă USR şi PNL au decizii prin care spun că nu mai fac majorităţi cu PSD, evident vom avea şi noi acelaşi lucru. Adică să nu credeţi că PSD-ul rămâne doar pe post de încasator de sac de box, dar când ai nevoie de voturi în Parlament, cum ar fi acum, la legile acestea, PSD-ul să le voteze. Nu. De aceea am spus la începutul intervenţiei mele, şi de la Cotroceni şi de acum că cei care sunt în acest moment în arcul guvernamental ar trebui să realizeze foarte bine unde e PSD-ul, în opoziţie, astăzi”, a conchis Sorin Grindeanu.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT (PSD). Notificare privind transparența la 

https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-psd-2026

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