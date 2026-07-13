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Politica· 2 min citire
Sorin Grindeanu, despre scenariul alegerilor anticipate:”Nu pot să-l excluzi niciodată, e pe masă. Să nu credeţi că PSD rămâne doar pe post de sac de box”
FOTO: Arhivă
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că scenariul organizării unor alegeri parlamentare anticipate nu poate fi exclus, precizând că această opțiune rămâne „pe masă”, iar dacă s-ar ajunge la un astfel de deznodământ, scrutinul ar putea avea loc în toamna acestui an. Liderul social-democrat a avertizat, totodată, că PSD nu va accepta să rămână „doar pe post de încasator de sac de box”.
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