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Politica· 1 min citire

Bătaie pe munca puțină, dar bine plătită, de la stat. 45 de oameni vor în Consiliul de Asministrație la STB

Bătaie pe locuri în Consiliul de Administrație al STB. Foto/Athivă

Bătaie pe locuri în Consiliul de Administrație al STB. Foto/Athivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat13 iul. 2026, 13:07
Actualizat13 iul. 2026, 13:12

Salariul motivant, dar cu muncă nu prea multă, a devenit dezideratul multor români, iar un loc în Consiliul de Administrație al unei companii precum Societatea de Transport București, pare să fie pentru mulți biletul câștigător.

Ceea ce se anunța a fi o numire discretă și rapidă în Consiliul de Administrație al STB s-a transformat într-o competiție acerbă. Nemulțumit de secretomania din jurul procedurii, primarul general Ciprian Ciucu a scos la lumină concursul, iar rezultatul a fost instant: numărul dosarelor de înscriere s-a triplat în doar câteva zile, ajungând la 45 de candidați pe cele 7 locuri disponibile.

Conflictul dintre Primar și ADI TPBI (entitatea care gestionează transportul din regiune) mocnește deja de câteva luni. Este a doua oară când asociația încearcă să definitiveze conducerea STB departe de ochii publicului. Prima tentativă a avut loc la finalul anului 2025, într-o grabă suspectă, chiar înainte ca Ciucu să depună jurământul, fiind ulterior anulată. Istoria s-a repetat recent, când procedura a fost reluată fără ca primarul general – paradoxal, chiar președintele structurii intercomunitare – să fie notificat.

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