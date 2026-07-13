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Politica· 1 min citire
Bătaie pe munca puțină, dar bine plătită, de la stat. 45 de oameni vor în Consiliul de Asministrație la STB
Bătaie pe locuri în Consiliul de Administrație al STB. Foto/Athivă
Publicat13 iul. 2026, 13:07
Actualizat13 iul. 2026, 13:12
Salariul motivant, dar cu muncă nu prea multă, a devenit dezideratul multor români, iar un loc în Consiliul de Administrație al unei companii precum Societatea de Transport București, pare să fie pentru mulți biletul câștigător.
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