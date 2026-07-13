Petrișor Peiu, convins că AUR va câștiga alegerile parlamentare:”Trebuie să fie atent la jocurile politice”

Publicat 13 iul. 2026, 10:53 Actualizat 13 iul. 2026, 10:59

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, este convins că suveraniștii vor câștiga viitoarele alegeri parlamentare. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, liderul suveranist a subliniat, luni, că AUR trebuie să fie atent la jocurile făcute de partidele aflate la putere și să evite o alianță cu cele patru partide pentru a ajunge la putere în 2028.

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