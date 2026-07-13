Petrișor Peiu, convins că AUR va câștiga alegerile parlamentare:”Trebuie să fie atent la jocurile politice”

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, este convins că suveraniștii vor câștiga viitoarele alegeri parlamentare. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, liderul suveranist a subliniat, luni, că AUR trebuie să fie atent la jocurile făcute de partidele aflate la putere și să evite o alianță cu cele patru partide pentru a ajunge la putere în 2028.
”Proasta guvernare duce, inevitabil, la pierderea alegerilor”
”Democrația se bazează pe două reguli clare:
1. Parlamentul se compune din două părți: puterea ( care este majoritară) și opoziția ( minoritatea parlamentară) ;
2. După fiecare rând de alegeri poate avea loc alternanța la putere, atunci când fosta majoritate devine minoritare în parlament.
Situația din România de după alegerile din 2024 este cât se poate de clară: puterea este majoritatea PSD PNL UDMR USR, iar opoziția este AUR. Cele patru partide de la putere au câștigat împreună alegerile cu un program cu un singur punct: guvernare fără AUR.
Numai că, după câștigarea alegerilor, au guvernat prost țara și au produs o criză economică. Proastă guvernare duce, inevitabil, la pierderea alegerilor. După câștigarea viitoarelor alegeri, va avea loc alternanța la putere și la guvernare va veni AUR”, a scris Petrișor Peiu pe pagina sa de Facebook.
”Grupul guvernamental ar vrea să păcălească democrația și să evite întrarea în opoziție”
Liderul senatorilor AUR a subliniat că ”suntem, acum, în punctul în care toată lumea a înțeles asta și grupul guvernamental ar vrea să păcălească democrația și să evite întrarea în opoziție. Motiv pentru care încearcă să se dividă artificial într-o putere și o falsă opoziție pentru a crea apoi iluzia unei ,, alternanțe"”.
Mai mult, el a menționat că ”AUR nu trebuie să permită acest joc anti- democratic și să îi silească pe PSD PNL UDMR USR să guverneze împreună și sa meargă din această postură la alegeri”.
”Numai astfel, după următoarele alegeri, se va produce alternanța la putere și AUR va forma viitorul guvern. Orice altă decizie va reduce rolul și profilul AUR și va permite rămânerea la guvernare a actualei coaliții, iar PSD PNL UDMR USR vor scăpa de răspundere pentru criză economică pe care au produs-o prin proastă guvernare”, a mai spus acesta.
”Nu vom cădea în capcană”
Totodată, Petrișor Peiu a ținut să precizeze faptul că ”AUR poate păstra democrația în țară doar ținându-se departe de jocurile perverse dintre partidele PSD PNL UDMR și USR”.
”AUR poate păstra democrația în țară doar ținându-se departe de jocurile perverse dintre partidele PSD PNL UDMR și USR. Aceste patru partide au guvernat împreuna, trebuie să împartă împreuna răspunderea pentru criză și pentru proastă guvernare!
Nu vom cădea în capcană”, a conchis Petrișor Peiu.