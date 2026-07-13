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Politica· 2 min citire

Negocieri tensionate la Cotroceni: „Nu vom avea Guvern la finalul lunii iulie”. Ce se întâmplă cu scenariul anticipatelor

PSD la negocieri cu Nicusor Dan/ SURSA - Inquam Photos/ Octav Ganea

PSD la negocieri cu Nicusor Dan/ SURSA - Inquam Photos/ Octav Ganea

Scris de Iulian Budusan Publicat: 13 iul. 2026, 11:21

Consultările de la Palatul Cotroceni s-au încheiat fără un rezultat concret după două ore de discuții cu ușile închise. Surse din mediul politic avertizează că șansele ca România să aibă un Guvern cu puteri depline până la sfârșitul lunii iulie sunt extrem de reduse, în lipsa unui consens între marile partide.

Negocierile maraton de la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou prim-ministru nu au adus deznodământul așteptat. Președintele României a ascultat argumentele și propunerile fiecărei formațiuni politice în parte, însă pozițiile liderilor rămân inflexibile.

Potrivit surselor din interiorul PSD, în acest moment există un blocaj evident, iar perspectivele instalării unui Executiv legitim până la finalul acestei luni sunt aproape inexistente.

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Nicio variantă nouă de premier: Negocierile se mută în Parlament

În ciuda așteptărilor, pe masa președintelui nu au apărut nume noi pentru funcția de șef al Guvernului. Discuțiile s-au învârtit exclusiv în jurul propunerilor deja cunoscute avansate de PSD și PNL în săptămânile precedente, fără ca vreuna dintre tabere să cedeze teren.

Deznodământul acestei crize politice se va muta, în cele din urmă, sub cupola Legislativului. Sursele confirmă că decizia finală va fi tranșată în cadrul unei sesiuni extraordinare a Parlamentului, unde se va vota viitoarea structură de putere.

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Miercuri, ziua decisivă pentru alegerile anticipate

Pe lângă formulele guvernamentale clasice, liderii politici au readus în discuție și scenariul organizării alegerilor anticipate. Deși este o variantă extrem de controversată, care nu se bucură de susținerea tuturor partidelor din cauza instabilității pe care ar putea-o genera, ea nu a fost exclusă definitiv de la negocieri.

Următoarele 48 de ore sunt considerate critice. Negocierile de culise vor continua intens în perioada imediat următoare, iar ziua de miercuri este văzută ca termenul-limită în care românii vor afla dacă partidele ajung la un compromis sau dacă țara se îndreaptă oficial spre alegeri înainte de termen.

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