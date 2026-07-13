Negocieri tensionate la Cotroceni: „Nu vom avea Guvern la finalul lunii iulie”. Ce se întâmplă cu scenariul anticipatelor

Scris de Iulian Budusan Publicat: 13 iul. 2026, 11:21

Consultările de la Palatul Cotroceni s-au încheiat fără un rezultat concret după două ore de discuții cu ușile închise. Surse din mediul politic avertizează că șansele ca România să aibă un Guvern cu puteri depline până la sfârșitul lunii iulie sunt extrem de reduse, în lipsa unui consens între marile partide.

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