Dragoș Anastasiu, dezvăluiri despre sfaturile lui Bolojan: ”Spunea că vom deranja lumea, dar nu am mai ținut cont”

Publicat 13 iul. 2026, 08:51 Actualizat 13 iul. 2026, 08:52 Sursă Realitatea PLUS

Dragoș Anastasiu se laudă cu operațiunea lui Ilie Bolojan de „salvare a poporului”. Fostul vicepremier, implicat în scandalul „șpăgii de supraviețuire”, a declarat recent că Ilie Bolojan l-a avertizat că misiunea Guvernului este una „sinucigașă”, iar din ea „nu va ieși ca un erou, ci înjurat de români”.

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