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Politica· 1 min citire

Dragoș Anastasiu, dezvăluiri despre sfaturile lui Bolojan: ”Spunea că vom deranja lumea, dar nu am mai ținut cont”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat13 iul. 2026, 08:51
Actualizat13 iul. 2026, 08:52
SursăRealitatea PLUS

Dragoș Anastasiu se laudă cu operațiunea lui Ilie Bolojan de „salvare a poporului”. Fostul vicepremier, implicat în scandalul „șpăgii de supraviețuire”, a declarat recent că Ilie Bolojan l-a avertizat că misiunea Guvernului este una „sinucigașă”, iar din ea „nu va ieși ca un erou, ci înjurat de români”.

”Nu veni cu așteptări că o să ieși de aici un erou”

”Mi-a spus așa: sper că-ți este clar că dacă facem ceea ce trebuie, foarte multă lume va fi deranjată. Sper că-ți este clar că este un fel de misiune sinucigașă, dar trebuie să facem asta pentru România. Așa că nu veni cu așteptări că o să ieși de aici un erou”, a spus Dragoș Anastasiu, în cadrul unui interviu pentru defapt.ro.

”Nu va fi cu aplauze aici”

Fostul vicepremier șpăgar a menționat că Ilie Bolojan l-a averitzat că ”o să ieși de aici mai degrabă înjurat decât să ieși aplaudat”.

”Pentru că asta este misiunea noastră, adică să așteptările în România au fost ridicate atât de sus, noi nu ne permitem toate lucrurile astea și dacă facem ce trebuie să facem, lumea n-o să fie mulțumită. Deci dacă-ți asumi chestia asta, vino. Dacă nu, nu veni. Deci nu va fi cu aplauze aici. Deci noi ne ducem acolo să facem treaba așa cum trebuie să o facem pentru țară, în acest moment dificil”, a conchis Anastasiu.

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