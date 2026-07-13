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Politica· 1 min citire
Dragoș Anastasiu, dezvăluiri despre sfaturile lui Bolojan: ”Spunea că vom deranja lumea, dar nu am mai ținut cont”
FOTO: Arhivă
Publicat13 iul. 2026, 08:51
Actualizat13 iul. 2026, 08:52
SursăRealitatea PLUS
Dragoș Anastasiu se laudă cu operațiunea lui Ilie Bolojan de „salvare a poporului”. Fostul vicepremier, implicat în scandalul „șpăgii de supraviețuire”, a declarat recent că Ilie Bolojan l-a avertizat că misiunea Guvernului este una „sinucigașă”, iar din ea „nu va ieși ca un erou, ci înjurat de români”.
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