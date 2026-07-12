Ninel Peia spune că România putea avea deja un nou guvern: „PACE, PSD și AUR aveau majoritatea necesară. Obiectivul era să scăpăm de Bolojan”

Publicat 12 iul. 2026, 22:08 Sursă Realitatea PLUS

Ninel Peia, liderul grupului parlamentar PACE, a declarat la emisiunea „Culisele Statului Paralel” că România ar fi putut avea deja un nou guvern dacă PACE, PSD și AUR ar fi prezentat împreună o majoritate clară în Parlament. Acesta spune că cele trei formațiuni aveau suficiente voturi pentru a propune o soluție de guvernare după moțiunea de cenzură, însă momentul a fost ratat, iar Ilie Bolojan a rămas în funcție.

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