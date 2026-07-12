Ninel Peia spune că România putea avea deja un nou guvern: „PACE, PSD și AUR aveau majoritatea necesară. Obiectivul era să scăpăm de Bolojan”

Ninel Peia, liderul grupului parlamentar PACE, a declarat la emisiunea „Culisele Statului Paralel” că România ar fi putut avea deja un nou guvern dacă PACE, PSD și AUR ar fi prezentat împreună o majoritate clară în Parlament. Acesta spune că cele trei formațiuni aveau suficiente voturi pentru a propune o soluție de guvernare după moțiunea de cenzură, însă momentul a fost ratat, iar Ilie Bolojan a rămas în funcție.
Peia a precizat că nu a fost invitat la întâlnirea organizată la Cotroceni, despre care spune că ar fi una neoficială. Liderul PACE a amintit că formațiunea sa a inițiat moțiunea de cenzură, la care s-au alăturat ulterior AUR și PSD, iar obiectivul comun era înlăturarea lui Ilie Bolojan.
Ninel Peia: Cele trei formațiuni aveau majoritate în Parlament
Liderul PACE susține că, după adoptarea moțiunii de cenzură, cele trei forțe politice ar fi trebuit să se prezinte cu o propunere comună și cu semnăturile parlamentarilor care susțineau viitorul guvern. În opinia sa, președintele nu ar mai fi putut ignora o majoritate clară.
„Moțiunea de cenzură pe care am inițiat-o noi, de la Partidul România, în Vinerea Mare, apoi a fost combinată cu colegii de la AUR și colegii de la PSD, a avut un singur obiectiv: să scăpăm de Bolojan. Acesta a fost obiectivul pus pe masă și așa a fost și titlul moțiunii. Rezultatul este că suntem și astăzi cu Bolojan. După aceea, cele trei forțe politice, PACE, PSD și AUR, aveau majoritatea în Parlament pentru a forma un guvern. Eu am crezut că asta se va întâmpla. Cred că președintele nu avea ce să facă dacă cele trei forțe politice veneau și puneau pe masă un număr clar de voturi, cu semnături”, a declarat Ninel Peia.
Varianta Veștea, considerată un moment politic ratat
Ninel Peia a vorbit și despre propunerea ca Adrian Veștea să conducă un nou guvern. Acesta susține că discuția nu era despre numele candidatului, ci despre folosirea unei ocazii prin care Ilie Bolojan putea fi înlocuit. Potrivit liderului din PACE, AUR și formațiunea sa ar fi putut intra la guvernare chiar și cu un număr redus de miniștri, pentru a înlătura ideea că aceste partide nu sunt capabile să își asume conducerea unor instituții importante.
„Văd că iar ne acuză lumea că nu l-am susținut pe Veștea, deși noi l-am vrut pe Veștea. Aveam un obiectiv: să scăpăm de Bolojan. Am încercat să explic că nu era vorba despre Veștea, ci despre un moment ratat. Obiectivul fiecărui partid este să ajungă la guvernare. Ce se întâmpla dacă AUR intra la guvernare cu doi sau trei miniștri? Ce se întâmpla dacă venea și PACE la guvernare cu unul sau doi miniștri? Se spărgea această idee răspândită în toate straturile societății”, a afirmat Ninel Peia.
Ninel Peia cere explicații despre ședințele CSAT
Liderul PACE a criticat și lista cu măsurile pe care AUR spune că le-ar aplica după intrarea la guvernare. Peia susține că printre acestea ar trebui să se afle și declasificarea informațiilor legate de ședințele Consiliului Suprem de Apărare a Țării.
Acesta a afirmat că Parlamentul, prin comisiile reunite de apărare ale Senatului și Camerei Deputaților, poate cere un raport privind activitatea CSAT.
„Am văzut care sunt punctele AUR și primul lucru pe care spun că îl fac atunci când ajung la guvernare. Dar lipsește declasificarea ședinței CSAT. Înțeleg că, dacă AUR ajunge la guvernare, nu declasifică ședința CSAT? CSAT dă o dare de seamă comisiilor reunite de apărare din Senat și Camera Deputaților. Cele două comisii reunite pot să ceară un raport al CSAT”, a mai declarat Ninel Peia.