„Cine clipește primul moare”. Dan Dungaciu spune că partidele sunt în război și cere alegeri anticipate

Prim-vicepreședintele AUR Dan Dungaciu susține că negocierile anunțate la Cotroceni nu au la bază o soluție politică limpede și nu vor reuși să încheie criza. În opinia sa, chiar dacă partidele vor ajunge la o înțelegere și un nou guvern va primi votul Parlamentului, tensiunile acumulate sunt atât de puternice încât noul Executiv nu va putea funcționa pentru mult timp, potrivit Realitatea PLUS.
Dan Dungaciu critică și faptul că AUR nu a fost chemat la discuțiile organizate de președintele Nicușor Dan, deși partidul are 20% din Parlament. Acesta consideră că ignorarea unei părți atât de mari a electoratului arată că negocierile pornesc deja de la o contradicție gravă.
Dan Dungaciu critică excluderea AUR de la consultările politice
Prim-vicepreședintele AUR spune că nu se poate vorbi despre rezolvarea unei crize politice majore atât timp cât un partid care reprezintă o parte importantă a electoratului este ținut în afara discuțiilor. Potrivit acestuia, chiar dacă întâlnirile sunt prezentate drept consultări informale, problema rămâne aceeași.
„Din punctul nostru de vedere, faptul că, pe de o parte, se vorbește despre o criză politică majoră care trebuie rezolvată și, pe de altă parte, este lăsat în afara dezbaterii un partid cu 20% în Parlamentul României reprezintă cel puțin o contradicție, ca să nu spun o încălcare gravă a spiritului Constituției. Sigur, se invocă niște dezbateri informale la Cotroceni, dar esența este aceeași. Prin urmare, asistăm deja la aceeași strategie pe care președintele Dan o susține și o perpetuează: încercarea Președinției, a Cotroceniului, de a considera că în România există o parte masivă a electoratului care nu trebuie să fie băgată în seamă.”
Dungaciu susține că Nicușor Dan urmărește următoarele alegeri prezidențiale
Dan Dungaciu afirmă că menținerea AUR în afara negocierilor nu ar fi doar o decizie legată de actuala criză politică. În opinia sa, această abordare face parte dintr-o strategie prin care președintele Nicușor Dan încearcă să păstreze ceea ce el numește un „cordon sanitar” în jurul partidului.
Prim-vicepreședintele AUR susține că șeful statului ar avea în vedere și construirea unei strategii pentru următoarele alegeri prezidențiale.
„Este nu doar o strategie de menținere a cordonului sanitar, asumată la nivel european, ci și o strategie electorală a domnului Nicușor Dan în perspectiva alegerilor prezidențiale. Din punctul nostru de vedere, acesta este singurul lucru care îl preocupă cu adevărat.”
„Cine clipește primul moare”
În privința variantelor discutate pentru conducerea viitorului guvern, Dan Dungaciu spune că au fost lansate prea multe ipoteze, fără ca vreuna dintre ele să se transforme într-un plan politic coerent.
Acesta compară situația cu o confruntare în care partidele se urmăresc reciproc și așteaptă ca adversarul să facă primul pas greșit. În opinia sa, niciuna dintre formațiunile implicate nu vrea să își asume costul unei cedări.
„În al doilea rând, în privința crizei, sigur că se tot lansează ipoteze. Nici nu mai știu câte ipoteze au fost lansate, dar sentimentul pe care îl avem este că suntem într-o situație în care, ca urmare a tensiunilor acumulate în această perioadă, cine clipește primul moare. Altfel spus, precum în celebrul film «The Good, the Bad and the Ugly», competitorii politici stau față în față și așteaptă ca unul dintre ei să clipească pentru a dispărea politic.”
Dan Dungaciu: Un nou guvern nu ar rezolva criza
Prim-vicepreședintele AUR nu crede că actuala situație poate fi rezolvată prin simpla instalare a unui nou guvern. Acesta avertizează că un Executiv format în urma negocierilor actuale ar putea ajunge, în doar câteva luni, în același blocaj.
Dungaciu susține că partidele nu au pus pe masă nici măcar o variantă clară, în jurul căreia să se poată construi o majoritate stabilă.
„Așa că noi nu vedem, din acest punct de vedere, posibilitatea rezolvării crizei. Chiar dacă, printr-un miracol, un guvern va fi învestit, este evident că acel guvern nu va putea să scoată România din această criză. Peste câteva luni, dacă nu mai devreme, vom vorbi în aceiași termeni despre o problemă majoră a Guvernului României, care nu poate să funcționeze. Nu avem nici măcar o ipoteză de lucru coerentă în baza căreia să putem sugera că o soluție politică ar putea fi pusă pe masă la Cotroceni sau în alte împrejurări. Nu credem în acest lucru. Noi credem că deja criza politică este majoră, din moment ce președintele Nicușor Dan ignoră voința a 20% din electoratul României, exprimată în Parlament, și a aproximativ 40%, exprimată în sondajele de opinie.”
AUR cere organizarea alegerilor anticipate
Dan Dungaciu spune că negocierile nu vor duce la o soluție nici în zilele următoare și nici până la sfârșitul săptămânii. În opinia sa, singura variantă prin care scena politică ar putea fi reașezată este organizarea alegerilor anticipate. Acesta consideră că rezultatul unor noi alegeri ar apropia componența Parlamentului de opțiunile actuale ale alegătorilor.
„De aceea, nu credem că va exista o soluție în această săptămână, ca să nu mai vorbesc despre aceste zile, și rămânem la opinia pe care am exprimat-o de la început. Singura modalitate de a reseta jocul politic și de a ajunge la o oarecare adecvare între percepția publică, opțiunea politică a publicului și Legislativul României este organizarea alegerilor anticipate. Rămânem la această părere, iar faptul că unele partide își exprimă și ele, cel puțin într-o proporție de 50 la 50, speranța sau evaluarea în aceeași direcție nu face decât să confirme ceea ce spunem de o bună bucată de vreme. Cred că, în urma acestor așa-zise negocieri formale sau informale, nici nu mai contează cum le numim, va fi întărită ipoteza pe care noi am lansat-o și proiectul politic pe care ni l-am asumat, respectiv organizarea alegerilor anticipate.”
Dungaciu critică partidele din fosta coaliție de guvernare
La finalul intervenției, Dan Dungaciu a vorbit despre partidele care au guvernat împreună și care acum se atacă public. Acesta susține că trecerea timpului nu apropie formațiunile de o înțelegere, ci adâncește conflictele dintre ele și face tot mai greu de imaginat o nouă colaborare.
„Este așa, dacă nu cumva este chiar mai grav, pentru că, până la urmă, ne afectează pe toți. Practic, 80% din Parlamentul României stă și pretinde că găsește soluții, dar intervalul de timp care trece nu face decât să acumuleze tensiuni în interiorul fostei coaliții de guvernare și să facă aproape imposibilă o coabitare, într-o formă sau alta, inclusiv ca urmare a declarațiilor pe care le-ați sugerat și dumneavoastră.”