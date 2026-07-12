„Cine clipește primul moare”. Dan Dungaciu spune că partidele sunt în război și cere alegeri anticipate

Publicat 12 iul. 2026, 20:34 Sursă Realitatea PLUS

Prim-vicepreședintele AUR Dan Dungaciu susține că negocierile anunțate la Cotroceni nu au la bază o soluție politică limpede și nu vor reuși să încheie criza. În opinia sa, chiar dacă partidele vor ajunge la o înțelegere și un nou guvern va primi votul Parlamentului, tensiunile acumulate sunt atât de puternice încât noul Executiv nu va putea funcționa pentru mult timp, potrivit Realitatea PLUS.

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