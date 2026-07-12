Alexandru Rogobete, înaintea negocierilor de la Cotroceni: „România este în comă, la terapie intensivă”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 iul. 2026, 22:22

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, cere responsabilitate și colaborare între partidele politice înaintea unei întâlniri pe care o consideră decisivă pentru echilibrul țării. Acesta susține că oamenii și-au pierdut încrederea în politică din cauza conflictelor, a fricii și a dezbinării, iar clasa politică trebuie să se concentreze pe soluții reale.

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