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Politica· 2 min citire
Alexandru Rogobete, înaintea negocierilor de la Cotroceni: „România este în comă, la terapie intensivă”
Alexandru Rogobete
Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, cere responsabilitate și colaborare între partidele politice înaintea unei întâlniri pe care o consideră decisivă pentru echilibrul țării. Acesta susține că oamenii și-au pierdut încrederea în politică din cauza conflictelor, a fricii și a dezbinării, iar clasa politică trebuie să se concentreze pe soluții reale.
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