Lia Olguța Vasilescu anunță că merge în instanță după acuzațiile lansate la adresa sa și a familiei: „A declanșat o campanie furibundă”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 iul. 2026, 21:48

Lia Olguța Vasilescu a anunțat că va depune în instanță o acțiune împotriva unei persoane pe care o acuză că ar controla mai multe site-uri și conturi de pe rețelele sociale folosite într-o campanie de denigrare la adresa sa și a familiei sale.

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