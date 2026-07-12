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Politica· 2 min citire
Traian Băsescu, atac frontal la Ilie Bolojan: „Nu a făcut reforme. Orice prost mărește taxe”
Ilie Bolojan
Publicat12 iul. 2026, 23:38
SursăRealitatea PLUS
Traian Băsescu l-a criticat dur pe Ilie Bolojan. Fostul președinte susține că premierul interimar nu a făcut reforme reale și că s-a limitat la creșterea taxelor, conform Realitatea PLUS.
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