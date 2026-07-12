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Politica· 2 min citire

Vasile Dîncu îl vede pe Alexandru Nazare drept variantă de compromis pentru funcția de premier. Condiția pusă de PSD

Vasile Dîncu

Vasile Dîncu

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 iul. 2026, 23:57

Europarlamentarul Vasile Dîncu consideră că Alexandru Nazare ar putea fi o variantă de compromis pentru funcția de prim-ministru, în contextul negocierilor pentru formarea unui nou guvern. Social-democratul susține însă că o astfel de formulă ar fi posibilă doar dacă PSD ar face parte din viitorul Executiv.

Într-o intervenție pentru un post de televiziune, înaintea consultărilor convocate de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, Vasile Dîncu a vorbit despre posibilitatea ca Alexandru Nazare să preia conducerea Guvernului.

„Domnul Nazare nu este respins nici de PSD și nici de alte partide, pentru că are o calitate: este un foarte bun specialist în finanțe”, a declarat social-democratul.

Vasile Dîncu consideră că experiența lui Alexandru Nazare în domeniul finanțelor l-ar putea ajuta să gestioneze problemele economice cu care se confruntă România.

PSD nu susține varianta Siegfried Mureșan

În schimb, europarlamentarul social-democrat a exclus posibilitatea ca Siegfried Mureșan să primească sprijinul PSD pentru funcția de prim-ministru.

Vasile Dîncu l-a descris pe eurodeputatul liberal drept „un iepure scos la interval” și a susținut că acesta nu are suficientă experiență în politica internă pentru a conduce Guvernul.

Social-democratul consideră că, după perioada în care Executivul a fost condus de reprezentanți ai partidelor de dreapta, funcția de premier ar trebui să revină PSD. Argumentul său este că formațiunea are cea mai mare pondere parlamentară în actuala coaliție.

Dîncu spune că majoritatea ar putea continua fără USR

Europarlamentarul a vorbit și despre posibilitatea refacerii majorității parlamentare fără participarea USR la guvernare.

„Nu este o mare pierdere plecarea USR în opoziție”, a afirmat Vasile Dîncu.

Acesta a susținut că USR are un comportament politic mai apropiat de cel al unui partid de opoziție, inclusiv atunci când se află la guvernare. În opinia sa, majoritatea parlamentară ar putea fi păstrată și fără Uniunea Salvați România.

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