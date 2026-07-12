Advertising
Advertising
Politica· 2 min citire
Vasile Dîncu îl vede pe Alexandru Nazare drept variantă de compromis pentru funcția de premier. Condiția pusă de PSD
Vasile Dîncu
Europarlamentarul Vasile Dîncu consideră că Alexandru Nazare ar putea fi o variantă de compromis pentru funcția de prim-ministru, în contextul negocierilor pentru formarea unui nou guvern. Social-democratul susține însă că o astfel de formulă ar fi posibilă doar dacă PSD ar face parte din viitorul Executiv.
Citește și
- 23:38Traian Băsescu, atac frontal la Ilie Bolojan: „Nu a făcut reforme. Orice prost mărește taxe”
- 22:42Traian Băsescu îi cere lui Nicușor Dan să desemneze un premier propus de partide: „Foamea de a fi la putere e atât de mare că nu mai au rușine”
- 22:22Alexandru Rogobete, înaintea negocierilor de la Cotroceni: „România este în comă, la terapie intensivă”
- 22:08Ninel Peia spune că România putea avea deja un nou guvern: „PACE, PSD și AUR aveau majoritatea necesară. Obiectivul era să scăpăm de Bolojan”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News