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Politica· 1 min citire

Radu Miruță se spală pe mâini de criza politică și arată cu degetul spre PSD și PNL

Radu Miruță/ Facebook

Radu Miruță/ Facebook

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat13 iul. 2026, 10:11
SursăRealitatea PLUS

Tupeul lui Radu Miruță atinge un nou nivel. Ministrul interimar al Apărării încearcă să se spele pe mâini de actuala criză politică și pasează întreaga responsabilitate către PSD și PNL.

În același timp, lasă deschisă ideea unei colaborări cu PSD, deși până mai ieri liderii USR și ai PNL susțineau că o astfel de formulă este exclusă.

"Eu m-aş bucura să fie USR atât de relevant încât să blocheze un aranjament între PSD şi PNL. E foarte clar: dacă PSD cu PNL ar vrea să facă asta, n-ar mai fi nevoie de USR. Deci unde este blocajul adus de USR?”, a precizat Radu Miruţă.

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