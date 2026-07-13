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Politica· 1 min citire
Radu Miruță se spală pe mâini de criza politică și arată cu degetul spre PSD și PNL
Radu Miruță/ Facebook
Publicat13 iul. 2026, 10:11
SursăRealitatea PLUS
Tupeul lui Radu Miruță atinge un nou nivel. Ministrul interimar al Apărării încearcă să se spele pe mâini de actuala criză politică și pasează întreaga responsabilitate către PSD și PNL.
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