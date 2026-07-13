Mihai Fifor, mesaj pentru Ilie Bolojan înaintea consultărilor de la Cotroceni: „Pleacă și lasă un guvern legitim să scoată țara din criză”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 iul. 2026, 09:39

Președintele PSD Arad, Mihai Fifor, a lansat luni dimineață un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan, cu puțin timp înainte de consultările de la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou prim-ministru. Social-democratul susține că șeful Executivului este responsabil pentru actuala criză politică și economică și îi cere să renunțe la funcție pentru a permite instalarea unui guvern cu puteri depline.

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