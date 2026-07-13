Mihai Fifor, mesaj pentru Ilie Bolojan înaintea consultărilor de la Cotroceni: „Pleacă și lasă un guvern legitim să scoată țara din criză”

Președintele PSD Arad, Mihai Fifor, a lansat luni dimineață un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan, cu puțin timp înainte de consultările de la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou prim-ministru. Social-democratul susține că șeful Executivului este responsabil pentru actuala criză politică și economică și îi cere să renunțe la funcție pentru a permite instalarea unui guvern cu puteri depline.
În mesajul publicat înaintea începerii consultărilor de la Cotroceni, Mihai Fifor afirmă că ziua de luni reprezintă „momentul adevărului”, susținând că discuțiile de la Palatul Cotroceni vor arăta cine dorește cu adevărat ieșirea României din criză.
„Astăzi este momentul adevărului. Astăzi se joacă repriza decisivă din meciul Bolojan împotriva românilor. După două luni și jumătate în care Ilie Bolojan a confiscat România pe persoană fizică, doar pentru a-și continua agenda paralelă intereselor țării și nevoilor românilor, la consultările de la Palatul Cotroceni se va vedea cine dorește cu adevărat să scoată România din criză și cine preferă să o țină captivă pentru propriile ambiții politice”, a transmis liderul PSD Arad în mesajul postat pe Facebook.
Acuzații la adresa premierului
Mihai Fifor susține că actualul premier și echipa sa sunt responsabili pentru prelungirea crizei politice și pentru efectele economice resimțite de populație.
„Astăzi, Bolojan și gașca lui, demiși de Parlamentul României, au șansa să redea țara românilor. Să accepte, în sfârșit, încetarea crizei politice pe care au generat-o cu bună știință și care a împins România într-o profundă criză economică și socială, plătită zi de zi de milioane de români.”
Liderul social-democrat afirmă că Ilie Bolojan poate permite formarea unui guvern legitim sau, dimpotrivă, poate continua să se agațe de putere.
„Astăzi, Ilie Bolojan, premierul kamikaze, poate permite instalarea unui guvern legitim, cu puteri depline, care să repună România pe linia de plutire și să înceapă reconstrucția unei țări aduse în pragul colapsului de iresponsabilitate și setea lui patologică de putere. Sau poate alege, încă o dată, să se agațe de puterea pe care o exercită în cel mai abuziv mod cu putință, în dauna românilor și exclusiv în folosul propriului interes politic și al grupurilor lui de interese mufate la banul public.”
Apel direct către Ilie Bolojan
În finalul mesajului, Mihai Fifor îi cere premierului să demisioneze și susține că aceasta ar fi singura decizie care ar permite depășirea actualei crize politice.
„Astăzi, Ilie Bolojan are ocazia să facă singurul lucru bun pe care l-a făcut vreodată pentru România: să plece. Să elibereze țara pe care a luat-o cu japca și a ținut-o captivă mai bine de două luni și jumătate. Sau, dimpotrivă, să le demonstreze românilor încă o dată că singurul lucru care îl interesează este propria mărire politică, cu orice preț. Chiar și cu prețul sacrificării viitorului României.”
Mesajul se încheie cu un apel adresat direct șefului Executivului:
„Pleacă, Ilie! Poate este ultima ta șansă de a face cu adevărat ceva pentru România. Pleacă și lasă un guvern legitim să scoată țara din criza pe care ai provocat-o. Cu cinism și iresponsabilitate!”