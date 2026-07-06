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Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS.Nicoleta Chirica, în premieră la Realitatea Plus

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 iul. 2026, 11:26

Podcastul „Ceva-n PLUS”, de la Realitatea Plus, o aduce în prim-plan pe Nicoleta Chirică, într-o discuție sinceră despre visul care i-a marcat drumul în viață.

„Totul a pornit din joacă. A fost un exercițiu de creativitate. Lucram pe-atunci în corporație, studiasem cibernetică și lucram ca inginer într-o companie de telecomunicații. M-am trezit făcând genți în sufragerie. Așa a pornit acest vis.”

Episodul integral poate fi urmărit pe realitatea.net, vineri, 10 iulie, de la ora 15:00.

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