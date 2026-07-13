Fritz și omul lui Bolojan, atacuri în rafală înainte de consultări.”Nu voi vota un guvern din care să facă parte PSD”

Președintele USR, Dominic Fritz, și deputatul PNL, Gigel Știrbu, au lansat luni dimineață, înainte de consultările de la Palatul Cotroceni, o serie de atacuri în rafală la adresa PSD și AUR.
Fritz:”USR nu e partid, zice un lider al unui partid zis suveranist, ci e boală, un virus”
Dominic Fritz nu a ratat ocazia de a ataca atât PSD, cât și partidul AUR, condus de George Simion, pe care le-a acuzat că blochează reformele.
”USR nu e partid, zice un lider al unui partid zis suveranist, ci e boală, un virus.
Ideea scoaterii USR de la guvernare, zice secretarul general PSD, s-a sărbătorit în ședințele PSD cu „aplauze și bucurii ca și când dăduse România gol la Mondiale”.
Ura PSD-AUR față de USR este, în realitate, frică de ceea ce USR reprezintă: o Românie dreaptă și funcțională pentru milioanele de români care muncesc cinstit în această țară, fără pile și fără privilegii”, a scris Fritz pe Facebook.
”Rezultatele USR sunt amenințarea cea mai mare pentru cei care sunt disperați să nu se schimbe nimic”
Mai mult, Dominic Fritz a menționat că ”USR livrează. Miniștrii USR fac treabă pentru a îmbunătăți viața românilor. Protejează păduri, investesc in infrastructură critică, fac curățenie în companii de stat, digitalizează servicii publice, întăresc apărarea țării, ne reprezintă demn în lume. Iar lumea vede. Rezultatele USR sunt amenințarea cea mai mare pentru cei care sunt disperați să nu se schimbe nimic, cei care au construit PSD și AUR ca paravan pentru propria lăcomie. Au nevoie ca de aer ca lumea să creadă că toți sunt la fel”.
Potrivit lui,”Diana, Oana, Irineu, Radu sunt dovada că se poate. De aceea sunt atacați atât de agresiv”.
”Avem nevoie de un guvern curajos care livrează pentru români, nu unul care îi protejează pe privilegiați sub umbrela stabilității. Dacă nu este posibil să facem o majoritate pentru asta, poate e momentul să-i lăsăm pe români să decidă. Vedem atunci ce mai rămâne din aplauzele pesediștilor”, a mai transmis acesta.
Gigel Știrbu:”Cred că asta vor Românii să audă de la PNL astăzi”
Nici omul lui Ilie Bolojan din PNL, deputatul Gigel Știrbu, nu s-a lăsat mai prejos și a lansat atacuri dure la adresa PSD.
”Eu o spun fără ezitare. Sunt liberal,nu de ieri sau de careva luni,sunt unul dintre acei oameni care și-au petrecut o mare parte din viață luptând împotriva modului în care PSD a înțeles să conducă această țară. Am criticat public PSD când era puternic, îl critic și astăzi,iar convingerile mele nu se schimbă în funcție de negocieri, de calcule politice sau de împărțirea unor funcții.
Din acest motiv, indiferent de consecințele și intelegerile politice ce se vor degaja astazi la Palatul Cotroceni, eu nu voi susține și nu voi vota un guvern din care să facă parte PSD”, a transmis liberalul pe Facebook.