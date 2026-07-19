Tricolorul a fluturat la Palermo. Românii din diaspora l-au omagiat pe Nicolae Bălcescu alături de George Simion

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iul. 2026, 23:12

Românii stabiliți în Palermo au transmis un mesaj puternic de atașament față de valorile și istoria națională, reunindu-se în fața bustului lui Nicolae Bălcescu, unul dintre simbolurile luptei pentru libertate și unitate națională. Cu steagurile României în mâini, membrii comunității au arătat că distanța față de țară nu înseamnă și ruperea de rădăcini.

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