Afacerea SAFE: Rheinmetall, ales de guvernul Bolojan înainte ca legea să existe. Contracte de miliarde de euro, transparență zero

Sunt controverse uriașe în privința contractelor SAFE. O investigație jurnalistică realizată de inpolitics, scoate la iveală indicii despre lipsa de transparență, anomalii procedurale și un potențial scandal de corupție generalizată la vârful statului român.
Cronologia publică dovedește că nu a fost în niciun caz vorba de o competiție între furnizori pentru contracte. Guvernul a anunțat un acord de cooperare cu Rheinmetall, finanțat prin programul SAFE, înainte de adoptarea ordonanței care stabilea regulile de selecție a furnizorilor.
Pe 3 noiembrie 2025, premierul Ilie Bolojan a semnat un parteneriat industrial alături de directorul companiei germane. Abia pe 6 noiembrie e înregistrat proiectul ordonanței care urma să stabilească regulile de selecție a furnizorilor. Mai apoi, pe 12 noiembrie, guvernul a anunțat printr-un comunicat public încheierea unei înțelegeri cu Rheinmetall, cu opt zile înainte să fie adoptată ordonanța care reglementează mecanismul de achiziție.
Controverse privind modul de validare a furnizorilor
Controversele în privința selecției nu se opresc aici! Potrivit unei investigații, premierul Ilie Bolojan ar fi avizat documentele prin care erau validați furnizorii pentru proiectele SAFE, fără emiterea unui act administrativ distinct și fără o evidență clară a condițiilor aprobate. Totodată, ancheta afirmă că procesele-verbale ale grupului de lucru au fost întocmite doar când a fost cazul, ceea ce ar reprezenta o excepție de la lege, care nu este prevăzută nicăieri.
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Contradicții între declarațiile premierului și comunicatul SRI
Lipsa de transparență e dovedită și de o contradicție greu de trecut de vederea la vârful statului.
Întrebat despre contractul SAFE al SRI cu Digi de 196 de milioane de euro, Ilie Bolojan a răspuns că a aflat din presă despre el. Mai mult decât atât, premierul interimar a declarat că nu a avut niciun amestec în procedura de achiziție publică. În aceeași zi, SRI a publicat un comunicat prin care preciza că întregul program se desfășoară sub coordonarea directă a Cancelariei lui Ilie Bolojan.
Ancheta invocă un posibil conflict de interese
În paralel, ancheta jurnaliștilor de la inpolitics arată că exact în perioada în care CSAT aproba proiectele și Parlamentul le avea pe masă, Cancelaria Premierului a fost asistată juridic la negocierea acordului de casa germană de avocatură CMS.
În acest fel, apare un posibil conflict de interese, din moment ce există acuzații potrivit cărora casa de avocatură ar fi reprezentat în trecut interesele grupului Rheinmetall în alte spețe. În consecință, ancheta scoate în evidență faptul că statul român a plătit o firmă apropiată de furnizor ca să-l protejeze de furnizor.
Semne de întrebare și în cazul Șantierului Naval Mangalia
Sunt controverse majore și în privința promisiunii Rheinmetall de a cumpăra Șantierului Naval Mangalia.
Ministrul Apărării a justificat public, în Parlament, un contract naval de 920 de milioane de euro prin condiția ca șantierul să fie modernizat și administrat de Rheinmetall. Pe 27 iunie a expirat termenul primei licitații pentru vânzarea șantierului aflat în faliment, la un preț de pornire de 184 de milioane de euro. Nu s-a înscris niciun investitor. Nici măcar compania căreia statul îi promisese, cu bani grei pe masă, exact acest rol. În ciuda acestui fapt, Radu Miruță spune în continuare că șantierul naval Mangalia va fi salvat.