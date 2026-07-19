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Politica· 2 min citire

Dan Dungaciu (AUR), verdict dur după acuzațiile PSD: „Singura șansă ca PSD-ul să mai rămână în picioare sunt alegerile anticipate” – VIDEO

Dan Dungaciu, prim-vicepresedinte AUR

Dan Dungaciu, prim-vicepresedinte AUR

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iul. 2026, 13:42

Prim‑vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a răspuns public criticilor formulate de PSD la adresa formațiunii, într-o postare detaliată pe Facebook. Intervenția sa vine după ce social-democrații au transmis recent că AUR ar fi un partid „nefrecventabil”, cu care nu se poate discuta, deoarece ar trebui să‑și schimbe pozițiile doctrinare privind Uniunea Europeană, Ucraina și alte teme majore.

Dan Dungaciu, prim‑vicepreședinte AUR, consideră că această poziționare este „arogantă” și dovedește „incultură politică”, susținând că într-o democrație partidele nu trebuie să aibă opinii identice pentru a dialoga.

„Recent, PSD a vorbit despre Alianța pentru Unirea Românilor - AUR ca fiind un partid nefrecventabil, cu care nu se poate discuta, pentru că, nu-i așa, trebuie să-și modifice viziunea doctrinară și politică în ceea ce privește unele subiecte: Uniunea Europeană, Ucraina și așa mai departe. Recent, un emisar al aceluiași partid de la #Bruxelles a transmis același mesaj. Partidul AUR trebuie să se <<reeduce>>, evident, între ghilimele, ca să se poată discuta cu el.”

„Poziționarea aceasta, dincolo de #aroganță – se pare că PSD-ul de astăzi a moștenit de la PSD-ul din anii ’90 doar aroganța – arată și o #incultură politică gravă. Cum adică un partid să-și schimbe viziunea politică pentru a putea discuta cu alte partide?”

„Democrația înseamnă că diverse grupuri de oameni au opinii diferite despre cum trebuie condusă societatea... Cine spune care opinie este corectă într-un stat democratic?”

Mai mult, Dan Dungaciu avertizând că social-democrcații iscă „o sinucidere politică” dacă va intra la guvernare în actualele condiții.

„Evident că PSD-ul gândește după rădăcinile pe care le declară uitate, adică rădăcinile dinainte de 1989, totalitare, autoritare.PSD-ul ne spune că AUR trebuie să-și schimbe opiniile, adică să devină ca #ei. Adică AUR trebuie să devină ca PSD-ul, ca UDMR-ul, ca USR-ul, ca fosta #coaliție care a guvernat. Ce face PSD acum este, dincolo de incultura politică pe care o practică, aproape o #sinucidere. Dacă PSD-ul intră la guvernare în asemenea condiții, se va alege praful de acest partid.”

În aceste condiții, crede pri-vicepreședintele AUR, cei de la PSD s-ar putea salva din această situație și să "rămână în picioare" doar dacă acceptă alegerile parlamentare.

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