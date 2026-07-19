Dan Dungaciu (AUR), verdict dur după acuzațiile PSD: „Singura șansă ca PSD-ul să mai rămână în picioare sunt alegerile anticipate” – VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iul. 2026, 13:42

Prim‑vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a răspuns public criticilor formulate de PSD la adresa formațiunii, într-o postare detaliată pe Facebook. Intervenția sa vine după ce social-democrații au transmis recent că AUR ar fi un partid „nefrecventabil”, cu care nu se poate discuta, deoarece ar trebui să‑și schimbe pozițiile doctrinare privind Uniunea Europeană, Ucraina și alte teme majore.

Distribuie articolul