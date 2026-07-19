Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
PSD continuă consultările maraton cu sindicatele, revoltate de legea salarizării în varianta Bolojan–Pîslaru
Negocieri PSD- Sindicate
Publicat19 iul. 2026, 09:32
SursăRealitatea PLUS
Consultările maraton dintre PSD și liderii sindicali continuă și astăzi, în contextul tensiunilor tot mai mari generate de noua lege a salarizării. După prima zi de discuții, reprezentanții din sănătate au anunțat că nu renunță la greva programată pentru mâine, acuzând lipsa unor garanții clare privind creșterile salariale și condițiile de muncă.
Citește și
- 13:49Sorin Grindeanu: Pe termen scurt, nu vom face o alianță cu AUR. Ce va face dacă nu obține majoritatea
- 13:48Grindeanu, despre aderarea României la euro: „Avem nevoie de stabilitate și creștere economică”
- 13:39Dan Dungaciu (AUR): “Diaspora românească față în față cu mediocritatea statului român”
- 12:59ANI trage un semnal de alarmă în Parlament: 22 de aleși găsiți în conflict de interese au rămas în funcții
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News