Cu cât vor crește salariile lui Nicușor Dan și Ilie Bolojan, după noua lege a salarizării

Publicat 18 iul. 2026, 17:45 Sursă Realitatea PLUS

Noua lege a salarizării aduce majorări pentru demnitarii și aleșii din România, creșterile urmând să fie aplicate etapizat în următorii ani. Printre cei care vor beneficia de venituri mai mari se numără președintele României, premierul, parlamentarii și primarii, iar unele funcții vor înregistra creșteri consistente până în anul 2031.

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