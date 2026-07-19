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Politica· 2 min citire

Luis Lasarus, despre legea salarizării:”Nu respectă principiul echității. Parlamentarii au mărit doar salariile lor”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat19 iul. 2026, 14:21
SursăRealitatea PLUS

Europarlamentarul Luis Lazarus critică legea salarizării și susține că politicienii și-au mărit doar propriile salarii, în timp ce veniturile celorlalți bugetari au scăzut. Președintele partidului Dreptate și Frăție (PDF) afirmă că astfel nu este respectat principiul echității, una dintre cerințele prevăzute în PNRR.

”E de vină poporul român că s-a negociat prost PNRR-ul? ”

”Nu vă vine să credeți ce manevră fac ăștia cu legea salarizării.Vasăzică, politrucii vă mint pe voi în fiecare zi că ei trebuie să ia 770 de milioane de euro din PNRR. Altfel, dacă nu fac această lege a salarizării, care culmea, îi avantajează numai pe ei, nu și celelalte categorii, gata! S-a terminat cu PNRR-ul, nu știu ce, că așa s-a negociat. Păi și ce, mă? E de vină poporul român că s-a negociat prost PNRR-ul? Cu alte cuvinte, trebuie să facem un efort de 2,4 miliarde în fiecare an, doar ca să luăm 770 de milioane de euro de la Comisia Europeană o dată”, a declarat Luis Lazarus.

”Asta e cea mai mare escrocherie imaginabilă”

Europarlamentarul a subliniat că ”asta e cea mai mare escrocherie imaginabilă”.

”Dar sindicaliștii au venit și au spus în felul următor: Stați, domnule, puțin. Adică voi ce vreți? Voi vreți să îndatorați bugetul statului cu încă 2,4 miliarde ca să vă măriți voi salariile, pe bune? Păi și cu noi cum rămâne? Pentru că voi nu îndepliniți exact ceea ce este mai important: principiul echității acestor salarii pentru care pretindeți că vreți să adoptați legea. Păi dacă voi vă măriți salariile și la noi scad, de fapt, atunci unde-i principiul echității? Nu nene, dacă vreți să mărim salariile tuturor și să fie un principiu al echității, această lege are nevoie de un efort de 4 miliarde. Dacă aveți 4 miliarde, atunci nu-i nicio problemă, mărim salariile tuturor. Dacă nu le aveți, atunci mai bine pierdem 770 de milioane, băi băieți, și la revedere și n-am cuvinte, chiar nu credeți că suntem toți tâmpiți”, a conchis acesta.

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