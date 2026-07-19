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Politica· 2 min citire
Luis Lasarus, despre legea salarizării:”Nu respectă principiul echității. Parlamentarii au mărit doar salariile lor”
FOTO: Arhivă
Publicat19 iul. 2026, 14:21
SursăRealitatea PLUS
Europarlamentarul Luis Lazarus critică legea salarizării și susține că politicienii și-au mărit doar propriile salarii, în timp ce veniturile celorlalți bugetari au scăzut. Președintele partidului Dreptate și Frăție (PDF) afirmă că astfel nu este respectat principiul echității, una dintre cerințele prevăzute în PNRR.
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