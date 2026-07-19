Parlamentar PACE, atac la ministra Mediului pentru proiectul care prevede taxarea apei potabile a agricultorilor, fermierilor și gospodăriilor

Publicat 19 iul. 2026, 18:40 Actualizat 19 iul. 2026, 18:58

Paul Gheorghe, parlamentar din partea formațiunii politice PACE, critică dur un proiect despre care susține că ar urma să introducă taxe pentru apa potabilă utilizată de agricultori, fermieri și gospodăriile populației. Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, acesta o acuză pe ministrul Mediului, Diana Anda Buzoianu, că promovează o măsură pe care o consideră inacceptabilă.

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