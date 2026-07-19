Parlamentar PACE, atac la ministra Mediului pentru proiectul care prevede taxarea apei potabile a agricultorilor, fermierilor și gospodăriilor

Paul Gheorghe, parlamentar din partea formațiunii politice PACE, critică dur un proiect despre care susține că ar urma să introducă taxe pentru apa potabilă utilizată de agricultori, fermieri și gospodăriile populației. Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, acesta o acuză pe ministrul Mediului, Diana Anda Buzoianu, că promovează o măsură pe care o consideră inacceptabilă.
Parlamentarul afirmă că România dispune de unele dintre cele mai importante resurse de apă din Europa și susține că, în aceste condiții, introducerea unor noi taxe nu ar avea nicio justificare.
Paul Gheorghe critică proiectul atribuit Ministerului Mediului
În mesajul său, deputatul afirmă că România deține aproximativ 60% din rezervele de apă dulce ale Europei și spune că, în ciuda acestui avantaj, românii plătesc deja unul dintre cele mai ridicate prețuri pentru apa potabilă.
„România deține aproximativ 60% din rezervele de apă dulce ale Europei și are unul dintre cele mai mari prețuri pe metrul cub de apă potabilă din Europa. Diana Anda Buzoianu, pe care o consider cel mai slab ministru al Mediului, propune un proiect legislativ foarte controversat. Acesta prevede taxarea apei potabile utilizate de agricultori, fermieri și gospodăriile populației.
Ca să nu mai amintim că România deține, prin cele aproximativ 2.000 de izvoare minerale, cea mai mare rezervă de apă minerală din Europa, situându-se de departe pe primul loc. Consider că o astfel de măsură este inacceptabilă”, a transmis Paul Gheorghe.
Parlamentarul amintește de scumpirea apei din această vară
Deputatul face referire și la majorarea tarifelor la apă potabilă care a intrat în vigoare în această vară. Potrivit acestuia, de la 1 iunie 2026, prețul apei a crescut cu 33% în urma aplicării unui jalon prevăzut în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Paul Gheorghe susține că această majorare a fost aplicată în condițiile în care România avea deja unele dintre cele mai ridicate tarife pentru apa potabilă din Uniunea Europeană.
„Mulți români ajung să plătească de două ori pentru apă”
În aceeași postare, parlamentarul afirmă că, în numeroase localități, consumatorii reclamă probleme privind calitatea apei furnizate prin rețeaua publică.
„Mai mult, în multe localități din România, apa furnizată populației este considerată de unii consumatori ca având o calitate îndoielnică și este utilizată mai degrabă în scopuri menajere, deși populația plătește un preț foarte ridicat pentru fiecare metru cub de apă potabilă. Din acest motiv, mulți români cumpără și apă îmbuteliată din marile rețele de retail, supermarketuri și magazine, ajungând astfel să plătească de două ori pentru apa destinată consumului”, a mai transmis Paul Gheorghe.