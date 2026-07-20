Sindicatele din sănătate cer intervenția lui Nicușor Dan, după greva care a blocat activitatea în 500 de spitale

Publicat 20 iul. 2026, 10:59 Sursă Realitatea PLUS

Liderii sindicali solicită o întâlnire cu președintele Nicușor Dan, căruia îi cer sprijin după ce, susțin ei, premierul interimar Ilie Bolojan nu a avut nicio reacție pe durata protestelor din sistemul sanitar, conform Realitatea PLUS.

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