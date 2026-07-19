Alina Gorghiu îl pune la zid pe Ilie Bolojan. „Despre viitorul PNL am aflat de la TV”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iul. 2026, 20:16

Nemulțumiri în Partidul Național Liberal după declarațiile președintelui Ilie Bolojan privind o posibilă colaborare electorală cu USR și Forța Dreptei. Deputata Alina Gorghiu îl acuză pe liderul PNL că a prezentat public un subiect major pentru viitorul formațiunii înainte ca acesta să fie discutat și aprobat în partid.

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