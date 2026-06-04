Lider PSD, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan: ”Ce a făcut se numește ticăloșie politică”

Sursă: Realitatea.Net

Adrian Câciu, deputat PSD și fost ministru al Finanțelor, a lansat joi un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan pe care l-a acuzat că încearcă să inducă în eroare opinia publică în privința situației economice și a negocierilor pentru noul Guvern.

”Sa recapitulam puțin ce a lăsat Bolojan

1. Criză economică profundă

2. Economia reală la pământ -falimente, concedieri masive

3. Cea mai mare inflatie din UE.

Inflatia este de 4 ori mai mare decat media UE

4.Cea mai mare depreciere a puterii de cumparare a salariilor din ultimii 15 ani si cea mai dramatica scadere a puterii de cumparare din ultimii 25 de ani

5. Tensiuni sociale majore - toți bugetarii în strada

6. Medici, profesori, cercetatori umiliti

7. Zero politica externă - România nu contează pe plan extern.

8. Lovitura de credibilitate pentru armata româna - drona picată la Galati si scandal de coruptie

9. Mamă pentru multinationale, ciumă pentru capitalul romanesc si IMM uri

10. Tunuri, fraude, sinecuri, coruptie”, a scris Adrian Câciu pe pagina sa de Facebook.

Fostul ministru de Finanțe a subliniat că ”de 4 săptămani ni se vând alte subiecte pentru a "acoperi" dezastrul de mai sus!”

”Inclusiv acest subiect al legii salarizarii, prost făcute, avansat de persoane si institutii care nu au calitatea juridică de a negocia și propune proiecte de legi(un guvern demis nu poate iniția proiecte de legi).

Să nu-i bănuiți de prostie!

Nu!

Este pură ticălosie politică!”, a mai spus Câciu.

Mai mult, deputatul PSD a afirmat că ”persoane care nu au primit votul cetatenilor sau au fost demise de Parlament vor DISTRUGEREA DEMOCRAȚIEI și introducerea AUTOCRAȚIEI!”

”Viitorul guvern pleacă de la aceasta moștenire și trebuie să vină cu alt model.

Altfel, ajungem iar la comunism, dar în loc de Ceausescu și nomenclatura PCR îl vom avea pe Bolojan și "gașca" de la Bihor”, a conchis acesta.