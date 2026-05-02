Dan Dungaciu, despre programul de înarmare SAFE: „Prea multe semne de întrebare. România nu a obținut niciodată offset real”

Sursă: Realitatea.Net

Într-o declarație acordată sâmbătă seara, în exclusivitate pentru Realitatea Plus, prim-vicepreședintele AUR Dan Dungaciu a criticat dur modul în care România a gestionat programul de înarmare SAFE, afirmând că există „prea multe semne de întrebare” și că statul român nu a obținut niciodată beneficii reale de tip offset din marile achiziții militare.

Dungaciu a subliniat că România continuă procesul de dotare a armatei, însă suspiciunile apar acolo unde contractele nu aduc niciun câștig tehnologic sau industrial țării.

„Nu ne opunem niciunui proces de dotare a armatei Române, de întărire a armatei Române, dar avem mari suspiciuni acolo unde este vorba despre contracte din care România nu învață nimic, nu primește nimic, nu are capabilitate să preluiească achizițiile pe care le face în furnizarea de tehnologie”, a declarat Dungaciu.

El a explicat că România nu a beneficiat niciodată de offset - mecanismul prin care o parte din producția sau tehnologia achiziționată ar trebui să fie transferată în țară: "Ce înseamnă offset? Înseamnă că după o achiziție majoră din punct de vedere militar fie este un offset direct sau indirect, adică fie se cumpără acele produse care se construiesc în România, fie se livrează tehnologie, adică sunt niște avantaje pe care România le are în urma unor achiziții militare majore. Din păcate, România a făcut achiziții de tip G2G, adică de la guvern la guvern. Dacă era să se calculeze offsetul, undeva pe la 5 miliarde era această sumă".

Comparând situația României cu cea a altor state, Dungaciu a arătat că Polonia, Turcia, Italia, Cehia sau Franța au folosit achizițiile militare pentru a-și dezvolta industria de apărare, ceea ce le-a permis să atragă fonduri suplimentare din programul SAFE.

„Asta face ca alte state și-au dezvoltat între timp industria de apărare și asta este explicația pentru care Polonia a luat bani mai mulți decât noi de la programul SAFE”, a arătat liderul AUR.

Politicianul a pus sub semnul întrebării și relevanța tehnologică a achizițiilor României, în raport cu realitățile războiului din Ucraina: „În ultimii ani, primele victime cele mai numeroase sunt cauzate de drone. Care este ponderea producției de drone? (…) Care este ponderea armelor din războiul modern în contractele pe care România le-a semnat?”

Dungaciu a amintit și faptul că Germania a refuzat să participe la programul SAFE, considerând că nu este avantajos:

„Germania n-a luat niciun ban din programul SAFE pentru că a considerat că nu este avantajos pentru ea.”

El a criticat și lipsa de transparență a procesului legislativ și a ridicat întrebări despre rapiditatea cu care contractul a trecut prin comisiile parlamentare.

„Cum a trecut atât de repede acest contract prin comisiile parlamentare de securitate? Oamenii aceia s-au uitat pe acele documente? De ce nu s-a clarificat acolo marile întrebări?”, a transmis acesta.

În final, Dungaciu a subliniat că „afacerea SAFE” ridică probleme serioase și că autoritățile trebuie să ofere explicații clare: „Este evident că nu e totul în regulă cu aceste contracte și că vor fi multe întrebări de pus și cu siguranță multe răspunsuri de dat.”

