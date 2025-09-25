Doliu URIAȘ printre preoți! A murit liderul marcant al Bisericii Greco-Catolice din România. Ce mesaj a transmis Nicușor Dan?

Doliu URIAȘ printre preoți! A murit liderul marcant al Bisericii Greco-Catolice din România
Doliu URIAȘ printre preoți! A murit liderul marcant al Bisericii Greco-Catolice din România

Preafericitul Părinte Lucian Cardinal Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, și Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, s-a stins din viață joi, 25 septembrie 2025, la vârsta de 94 de ani, potrivit unui comunicat al Biroului de Presă al Arhieparhiei.

Informațiile legate de funeralii vor fi anunțate în zilele următoare.

Cine a fost Preafericitul Părinte Lucian Cardinal Mureșan?

Născut la 23 mai 1931, în Ferneziu – astăzi cartier al municipiului Baia Mare –, Lucian Mureșan a fost al zecelea dintre cei doisprezece copii ai familiei Petru și Maria. Și-a început studiile la școala din localitatea natală, apoi a urmat cursurile liceului „Gheorghe Șincai” din Baia Mare. După interzicerea Bisericii Române Unite, în 1948, a fost forțat să își întrerupă formarea teologică, continuând însă pregătirea în clandestinitate, în paralel cu diverse locuri de muncă.

A fost hirotonit preot în 1964, iar după căderea regimului comunist a devenit Ordinarius al Eparhiei de Maramureș. Pe 27 mai 1990 a fost consacrat episcop, iar patru ani mai târziu, în 1994, a fost numit Arhiepiscop al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, succedându-i Cardinalului Alexandru Todea.

Imagine

                                       Doliu în biserica greco-catolică / Sursa foto - Arhivă

Pe 16 decembrie 2005, Papa Benedict al XVI-lea l-a ridicat la rangul de Arhiepiscop Major, funcție în care a fost întronizat la 30 aprilie 2006. Momentul definitoriu al carierei sale a avut loc la 18 februarie 2012, când același Papă l-a creat cardinal, transformându-l în al treilea român care a purtat această demnitate, după Iuliu Hossu și Alexandru Todea.

De-a lungul vieții sale, Cardinalul Lucian Mureșan a fost recunoscut pentru angajamentul față de tineri, pentru sprijinirea vocațiilor religioase și pentru perseverența cu care a dus mai departe misiunea Bisericii Greco-Catolice, chiar și în anii cei mai grei ai persecuției.

Prin dispariția sa, România pierde o figură emblematică a credinței și un simbol al rezistenței spirituale.

Nicușor Dan, omagiu adus liderului greco-catolic

Președintele României, Nicuşor Dan, a transmis joi un mesaj de condoleanțe după moartea Cardinalului Lucian Mureşan, Întâistătător al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică.

Am aflat cu profundă tristețe vestea trecerii la cele veșnice a Preafericirii Sale Cardinalul Lucian Mureşan. În aceste momente deosebit de triste pentru întreaga Biserică Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, doresc să transmit condoleanțe tuturor credincioșilor aflaţi sub păstorirea Preafericirii Sale”, a spus şeful statului.

În mesaj, preşedintele a subliniat rolul fundamental pe care Cardinalul Lucian Mureşan l-a avut atât în păstrarea identităţii spirituale şi naționale a românilor, cât şi în reconstrucția instituţională a Bisericii după 1989.

„Amintirea celui care a fost Întâistătătorul Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, rămâne strâns legată de istoria tumultoasă a Bisericii pe care a păstorit-o ani îndelungaţi, cu ințelepciune, echilibru şi deschidere către dialog. Cardinalul Lucian Mureşan a întregit pleiada celor care au slujit credinţa şi conştiinţa neamului românesc, păstrând vie în memoria românilor contribuția Bisericii Greco-Catolice la afirmarea identităţii naţionale şi la înfăptuirea Marii Uniri. Dumnezeu să-l odihnească pe Preafericitul Părinte Lucian Mureşan şi să-i aşeze moștenirea spirituală la loc de cinste în conştiinţa poporului român.”, a precizat Nicuşor Dan.