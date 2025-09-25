Informațiile legate de funeralii vor fi anunțate în zilele următoare.

Cine a fost Preafericitul Părinte Lucian Cardinal Mureșan?

Născut la 23 mai 1931, în Ferneziu – astăzi cartier al municipiului Baia Mare –, Lucian Mureșan a fost al zecelea dintre cei doisprezece copii ai familiei Petru și Maria. Și-a început studiile la școala din localitatea natală, apoi a urmat cursurile liceului „Gheorghe Șincai” din Baia Mare. După interzicerea Bisericii Române Unite, în 1948, a fost forțat să își întrerupă formarea teologică, continuând însă pregătirea în clandestinitate, în paralel cu diverse locuri de muncă.

A fost hirotonit preot în 1964, iar după căderea regimului comunist a devenit Ordinarius al Eparhiei de Maramureș. Pe 27 mai 1990 a fost consacrat episcop, iar patru ani mai târziu, în 1994, a fost numit Arhiepiscop al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, succedându-i Cardinalului Alexandru Todea.

Doliu în biserica greco-catolică / Sursa foto - Arhivă

Pe 16 decembrie 2005, Papa Benedict al XVI-lea l-a ridicat la rangul de Arhiepiscop Major, funcție în care a fost întronizat la 30 aprilie 2006. Momentul definitoriu al carierei sale a avut loc la 18 februarie 2012, când același Papă l-a creat cardinal, transformându-l în al treilea român care a purtat această demnitate, după Iuliu Hossu și Alexandru Todea.

De-a lungul vieții sale, Cardinalul Lucian Mureșan a fost recunoscut pentru angajamentul față de tineri, pentru sprijinirea vocațiilor religioase și pentru perseverența cu care a dus mai departe misiunea Bisericii Greco-Catolice, chiar și în anii cei mai grei ai persecuției.

Prin dispariția sa, România pierde o figură emblematică a credinței și un simbol al rezistenței spirituale.

Nicușor Dan, omagiu adus liderului greco-catolic

Președintele României, Nicuşor Dan, a transmis joi un mesaj de condoleanțe după moartea Cardinalului Lucian Mureşan, Întâistătător al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică.

„Am aflat cu profundă tristețe vestea trecerii la cele veșnice a Preafericirii Sale Cardinalul Lucian Mureşan. În aceste momente deosebit de triste pentru întreaga Biserică Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, doresc să transmit condoleanțe tuturor credincioșilor aflaţi sub păstorirea Preafericirii Sale”, a spus şeful statului.

În mesaj, preşedintele a subliniat rolul fundamental pe care Cardinalul Lucian Mureşan l-a avut atât în păstrarea identităţii spirituale şi naționale a românilor, cât şi în reconstrucția instituţională a Bisericii după 1989.

„Amintirea celui care a fost Întâistătătorul Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, rămâne strâns legată de istoria tumultoasă a Bisericii pe care a păstorit-o ani îndelungaţi, cu ințelepciune, echilibru şi deschidere către dialog. Cardinalul Lucian Mureşan a întregit pleiada celor care au slujit credinţa şi conştiinţa neamului românesc, păstrând vie în memoria românilor contribuția Bisericii Greco-Catolice la afirmarea identităţii naţionale şi la înfăptuirea Marii Uniri. Dumnezeu să-l odihnească pe Preafericitul Părinte Lucian Mureşan şi să-i aşeze moștenirea spirituală la loc de cinste în conştiinţa poporului român.”, a precizat Nicuşor Dan.