Cum s-a produs tragedia

Ciprian se afla în SUA prin programul Work and Travel și, după câteva luni de muncă, plănuia să revină acasă. În ajunul plecării, a mers cu un grup de prieteni la un restaurant situat lângă râul Wisconsin. La scurt timp după masă, tânărul a ieșit pe terasă, unde s-ar fi dezechilibrat și a căzut în apă.

Impactul a fost extrem de violent, provocându-i răni grave la nivelul capului. Deși echipajele medicale au intervenit rapid, viața lui nu a mai putut fi salvată. Ciprian a fost declarat decedat la fața locului.

Familia, devastată de veste

În locul unei revederi pline de bucurie, familia fotbalistului trăiește acum o dramă cumplită. Pe lângă durerea pierderii, rudele se confruntă și cu dificultatea repatrierii trupului din Statele Unite, o procedură extrem de costisitoare.

Mesajul CFR Cluj

Clubul CFR 1907 Cluj a transmis un mesaj emoționant în memoria fostului jucător:

„Ne exprimăm profunda tristețe pentru trecerea la cele veșnice a lui Ciprian Scrobotă, fost jucător al Academiei noastre, plecat dintre noi mult prea devreme. Întrucât tragedia s-a produs în America, familia are nevoie de sprijin financiar pentru repatriere. Cei care doresc să ajute pot face donații în contul pus la dispoziție de rude.”

RO40BTRLRONCRT0559622201

Nume beneficiar: Sasu Augustin-Dumitru

Ciprian era apreciat pentru talentul său sportiv și pentru ambiția cu care își clădea viitorul. Moartea lui a lăsat un gol uriaș în inimile familiei, prietenilor și colegilor de echipă.