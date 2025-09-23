Doliu în sport: un fost jucător al CFR Cluj, a murit la doar 20 de ani. Familia îl aștepta să revină din SUA

Doliu în lumea sportului și în comunitatea din Cluj, după ce Ciprian Scrobotă, fost jucător al Academiei CFR Cluj, și-a pierdut viața în Statele Unite ale Americii. Tânărul de 20 de ani urma să revină în România chiar a doua zi, unde familia îl aștepta cu nerăbdare.

Cum s-a produs tragedia

Ciprian se afla în SUA prin programul Work and Travel și, după câteva luni de muncă, plănuia să revină acasă. În ajunul plecării, a mers cu un grup de prieteni la un restaurant situat lângă râul Wisconsin. La scurt timp după masă, tânărul a ieșit pe terasă, unde s-ar fi dezechilibrat și a căzut în apă.

Impactul a fost extrem de violent, provocându-i răni grave la nivelul capului. Deși echipajele medicale au intervenit rapid, viața lui nu a mai putut fi salvată. Ciprian a fost declarat decedat la fața locului.

Familia, devastată de veste

În locul unei revederi pline de bucurie, familia fotbalistului trăiește acum o dramă cumplită. Pe lângă durerea pierderii, rudele se confruntă și cu dificultatea repatrierii trupului din Statele Unite, o procedură extrem de costisitoare.

Mesajul CFR Cluj

Clubul CFR 1907 Cluj a transmis un mesaj emoționant în memoria fostului jucător:

„Ne exprimăm profunda tristețe pentru trecerea la cele veșnice a lui Ciprian Scrobotă, fost jucător al Academiei noastre, plecat dintre noi mult prea devreme. Întrucât tragedia s-a produs în America, familia are nevoie de sprijin financiar pentru repatriere. Cei care doresc să ajute pot face donații în contul pus la dispoziție de rude.”

RO40BTRLRONCRT0559622201

Nume beneficiar: Sasu Augustin-Dumitru

Ciprian era apreciat pentru talentul său sportiv și pentru ambiția cu care își clădea viitorul. Moartea lui a lăsat un gol uriaș în inimile familiei, prietenilor și colegilor de echipă.