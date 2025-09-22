Cum s-a produs tragedia?

Tragedia s-a produs în regiunea Garcia, lângă râul Pesqueria, în timpul unor cursuri de pilotaj pe care Debora le urma împreună cu instructorul său, Bryan Ballesteros. Cei doi se aflau într-un avion Cessna, care s-a prăbușit, iar echipele de salvare nu au reușit să îi salveze. Avionul a fost complet distrus, iar imaginile de la locul accidentului au fost tulburătoare.

Debora Estrella a fost cunoscută publicului pentru prezentarea emisiunii „Telediario del Mattino” la Milenio Television, unde a lucrat în Mexico City. Prezentatoarea era apreciată pentru profesionalismul și dedicarea sa, câștigând respectul colegilor și dragostea fanilor.

Pe lângă cariera în televiziune, Debora și-a descoperit recent pasiunea pentru aviație și urma să obțină licența de pilot. Înainte de tragedie, ea a postat un videoclip cu avionul în care urma să se antreneze.

Fanii și colegii săi sunt în doliu, exprimându-și durerea și amintindu-și de zâmbetul și energia prezentatoarei.

Debora Estrella a murit / Sursa foto - Presa străină