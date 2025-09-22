Doliu în televiziune: prezentatoare TV, moartă într-un accident aviatic cumplit

Debora Estrella
Debora Estrella

Comunitatea televiziunii mexicane și fanii din întreaga lume sunt în stare de șoc după ce Debora Estrella, prezentatoare TV în vârstă de 43 de ani, și-a pierdut viața într-un accident aviatic tragic.

Cum s-a produs tragedia?

Tragedia s-a produs în regiunea Garcia, lângă râul Pesqueria, în timpul unor cursuri de pilotaj pe care Debora le urma împreună cu instructorul său, Bryan Ballesteros. Cei doi se aflau într-un avion Cessna, care s-a prăbușit, iar echipele de salvare nu au reușit să îi salveze. Avionul a fost complet distrus, iar imaginile de la locul accidentului au fost tulburătoare.

Debora Estrella a fost cunoscută publicului pentru prezentarea emisiunii „Telediario del Mattino” la Milenio Television, unde a lucrat în Mexico City. Prezentatoarea era apreciată pentru profesionalismul și dedicarea sa, câștigând respectul colegilor și dragostea fanilor.

Pe lângă cariera în televiziune, Debora și-a descoperit recent pasiunea pentru aviație și urma să obțină licența de pilot. Înainte de tragedie, ea a postat un videoclip cu avionul în care urma să se antreneze.

Fanii și colegii săi sunt în doliu, exprimându-și durerea și amintindu-și de zâmbetul și energia prezentatoarei.

Imagine

                                              Debora Estrella a murit / Sursa foto - Presa străină