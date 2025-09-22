Tânăra s-a stins la doar două zile după ce și-a unit destinul cu alesul inimii ei, în urma unei probleme medicale care a survenit imediat după ceremonia de nuntă.

Momente de coșmar după fericitul eveniment

Potrivit presei locale, Adna s-a simțit rău în timpul recepției și a fost transportată de urgență la spital. În scurt timp, starea ei s-a agravat, a intrat în comă și a decedat pe 15 septembrie.

Pe lângă activitatea de creator de conținut online, Adna deținea și un salon în Sarajevo, capitala Bosniei. Moartea ei neașteptată a provocat un val de durere și mesaje de condoleanțe din partea fanilor și a celor care o cunoșteau personal.

„Ieri erai printre noi, astăzi te conducem pe ultimul drum. Odihnește-te în pace, dragă Adna”, a scris un admirator, în timp ce altul a comentat: „Nu este corect ca viețile tinerilor să se sfârșească prematur în acest fel.”

Adna Rovčanin-Omerbegović a fost condusă pe ultimul drum pe 17 septembrie, lăsând în urmă familia, prietenii și o comunitate întreagă online profund afectată de pierderea ei.

„Nu pot să cred că o persoană atât de plină de viață și talent ne-a părăsit atât de repede”, a mărturisit un fan îndurerat, subliniind șocul pe care l-a produs dispariția tinerei.