Eugen Ispas a ocupat funcții importante în cadrul ministerului, fiind apreciat pentru profesionalismul și implicarea sa în proiectele de infrastructură. De-a lungul carierei, a contribuit la dezvoltarea politicilor de transport și la modernizarea sistemului administrativ.

“Cu adâncă tristețe anunțăm că în această dimineață, cel care a fost un adevărat mentor pentru colectivul AGIFER, în ceea ce privește profesionalismul, omenia, corectitudinea și distincția, Eugen Ispas, a plecat dintre noi, lăsând lumea feroviară mai săracă! Dumnezeu să îl ierte și să îl aibă în pază! Condoleanțe familiei!”, au transmis foștii săi colegi de la Agenția de Investigare Feroviară Română (AGIFER).

Detalii despre cauzele decesului și despre ceremonia de comemorare urmează să fie anunțate.