Amenzile au fost date în baza Legii 61/1991, care sancționează faptele de încălcare a normelor de conviețuire socială, inclusiv atragerea de persoane în vederea practicării de raporturi sexuale în scopul obținerii de foloase materiale.

Primăria Buzău: „Avem de recuperat 12 milioane de euro doar de la cetățeni”

Primarul municipiului Buzău a explicat că administrația locală finalizează calculele pentru toate debitele restante, atât pentru persoane fizice, cât și juridice: „Se fac calculele pentru debitele de plătit pentru toţi contribuabili persoane fizice şi juridice, în acelaşi timp se fac simulări să fie în regulă. Sper să nu avem probleme astfel că plata taxelor şi a impozitelor se poate face din data de 12 ianuarie. Avem de recuperat din trecut impozite vreo 12 milioane de euro numai de la cetăţeni, între care amenzi şi neplata taxelor şi impozitelor. Era o persoană care practica prostituţia cu datorii de peste 1,1 milioane de lei”, a afirmat edilul, citat de Agerpres.

Datorie de 38 de ori mai mare decât cea mai mare firmă restantă la buget

Femeia este cunoscută la nivel local de ani buni. În 2023, autoritățile din Buzău calculaseră că datoria ei era de 38 de ori mai mare decât cea a firmei cu cele mai mari creanțe la bugetul local. În total, buzoianca datorează Direcției Economice a municipiului Buzău peste 1.200.000 de lei, sumă formată exclusiv din sancțiuni contravenționale repetate.