Magistrații precizează că analiza situației reale arată că, în peste 86% dintre cazuri, dosarele erau deja prescrise la momentul înregistrării la Curtea de Apel.

Curtea mai arată că a fost învestită cu dosare vechi, unele vizând fapte săvârșite cu opt până la zece ani înainte, ceea ce a limitat obiectiv posibilitatea de judecare pe fond.

În reacția transmisă oficial de Curtea de Apel București, magistrații fac referire la cauze vechi, cu fapte de acum 8-10 ani, care au ajuns tardiv în instanță. Este vorba de perioade când la conducerea DNA se afla Laura Codruța Kovesi sau când era Crin Bologa, procuror șef al DNA.