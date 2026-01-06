Anvergura operațiunii infracționale demascate la Cluj depășește orice precedent local, anchetatorii descriind o activitate de nivel industrial. Rețeaua ar fi reușit să fabrice și să expedieze aproximativ 20.000 de colete cu substanțe dopante prin intermediul unor firme de curierat și societăți paravan, manipulând o cantitate impresionantă de peste 2,5 tone de substanțe ilegale. Perchezițiile au scos la iveală sute de mii de fiole, comprimate și flacoane gata de distribuție, rețeaua vizând inclusiv piața internațională, unde fuseseră deja exportate peste 200 de pachete. Central în această schemă era „chimistul” grupării, acuzat că producea fără autorizație sibutramină — o substanță psihoactivă periculoasă — și manipula efedrina, un precursor esențial în fabricarea drogurilor sintetice.

Din punct de vedere financiar, beneficiile rețelei erau colosale. Deși apărarea a încercat să ridice sechestrul asupra banilor găsiți la domiciliul mamei inculpatului (aproximativ 38.000 de euro și 25.000 de lei), Tribunalul Cluj a respins cererea pe 29 decembrie 2025. Decizia a fost fundamentată pe interceptări ambientale de necontestat, în care tânărul recunoștea explicit că sumele îi aparțin: „tăți banii-s… la mama”. Instanța a subliniat că sumele sunt necesare pentru garantarea confiscării speciale, mai ales că la alți membri ai grupării au fost identificate sume de ordinul a 350.000 de euro, ceea ce confirmă o remunerare sistematică și substanțială a participanților.

Magistrații au demontat strategia apărării, care susținea că rolul tânărului ar fi fost unul periferic. Instanța a reținut că funcția de „chimist” este piesa centrală a angrenajului: fără capacitatea tehnică de a sintetiza tonele de substanțe, întreaga infrastructură de distribuție și spălare de bani ar fi fost inutilă. Astfel, averea identificată este considerată proporțională cu responsabilitatea critică pe care acesta o avea în laboratorul clandestin.

Dosarul, un colos juridic de 90 de volume, vizează 14 inculpați, majoritatea alegând deja calea recunoașterii vinovăției pentru a beneficia de procedura simplificată. Dincolo de aspectele penale, cazul atrage atenția asupra riscurilor majore de sănătate publică. Substanțele produse, precum sibutramina (un fost medicament de slăbit retras de pe piață pentru riscuri cardiace severe) și efedrina, erau manipulate în condiții improvizate, fără nicio supraveghere medicală, fiind destinate vânzării ilegale sub masca unor suplimente pentru sportivi. Decizia de menținere a sechestrului rămâne executorie, marcând o etapă crucială în procesul care se apropie de sentința finală.