52 de amânări în dosarul fugarului Ghiță

7 iulie 2020 - prima amânare în Prahova pe motiv că Sebastian Ghiță nu a știut de proces

septembrie 2020 - a doua amânare pe motiv că avocatul pleca în vacanță

octombrie 2020 - amânare pe motiv că avocatul este în izolare din cauza COVID

martie 2021 - amânare pe motiv că avocatul are o reacție adversă la vaccin

octombrie 2021 - amânare pe motiv că avocatul are o a doua reacție adversă la vaccin

noiembrie 2021- amânare după ce unui martor i se face rău în sala de judecată

aprilie 2022 - amânare pentru că o martoră se afla în concediu medical

mai 2023- amânare pentru că procurorul de ședință al DNA nu s-a prezentat la proces

octombrie 2023 - amânare pentru că dosarul s-a pierdut undeva printre instanțele din Prahova

aprilie 2024 - se schimbă din nou completul de judecată

septembrie 2025 - amânare din cauza grevei magistraților

27 ianuarie 2026 - noul termen în dosarul lui Sebastian Ghiță. Deja faptele sunt prescrise, instanța va decide doar dacă inculpații vor fi obligați la plata prejudiciului