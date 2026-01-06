52 de amânări în dosarul fugarului Ghiță
7 iulie 2020 - prima amânare în Prahova pe motiv că Sebastian Ghiță nu a știut de proces
septembrie 2020 - a doua amânare pe motiv că avocatul pleca în vacanță
octombrie 2020 - amânare pe motiv că avocatul este în izolare din cauza COVID
martie 2021 - amânare pe motiv că avocatul are o reacție adversă la vaccin
octombrie 2021 - amânare pe motiv că avocatul are o a doua reacție adversă la vaccin
noiembrie 2021- amânare după ce unui martor i se face rău în sala de judecată
aprilie 2022 - amânare pentru că o martoră se afla în concediu medical
mai 2023- amânare pentru că procurorul de ședință al DNA nu s-a prezentat la proces
octombrie 2023 - amânare pentru că dosarul s-a pierdut undeva printre instanțele din Prahova
aprilie 2024 - se schimbă din nou completul de judecată
septembrie 2025 - amânare din cauza grevei magistraților
27 ianuarie 2026 - noul termen în dosarul lui Sebastian Ghiță. Deja faptele sunt prescrise, instanța va decide doar dacă inculpații vor fi obligați la plata prejudiciului