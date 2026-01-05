Totul depinde de decizia judecătorilor de la Curtea de Apel București de pe data de 16 ianuarie. Dacă judecătorii vor decide să îi suspende pe cei doi magistrați de la Curtea Constituțională, asta ar însemna că cei doi nu vor mai putea participa la ședințele Curții pe perioada pe care sunt suspendați și deci nu ar mai exista o prezență completă care să dea o decizie.

În acest context le-ar mai rămâne pe masă magistraților de la Curte doar două variante, fie să amâne decizia în speranța că în final Curtea de Apel București va decide să nu revoce pe cei doi judecători, fie cea de-a doua variantă să repună dosarul pe rol, iar asta ar însemna ca tot procesul să fie luat de la capăt cu tot cu deliberare și abia apoi să se poată da o decizie chiar și într-o formulă mai restrânsă.

Asta ar însemna însă ca decizia să fie amânată și dacă nu se va lua o decizie până la finalul lunii, România va pierde banii europeni, iar premierul Ilie Bolojean a amenințat că și-ar putea da demisia dacă nu este lăsat să facă reformele pe care și le dorește.