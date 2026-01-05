Ce au anunțat anchetatorii?

Potrivit anchetatorilor din cadrul Secției de combatere a corupției a DNA, inculpatul – care nu deținea nicio funcție publică – ar fi cerut în total 13.000 de euro, din care ar fi încasat efectiv 6.000 de euro. Faptele s-ar fi desfășurat pe parcursul mai multor luni, între toamna anului 2024 și primăvara anului 2025.

Conform rechizitoriului, bărbatul ar fi susținut, în mod repetat, că dispune de relații și influență, fie direct, fie prin intermediul unor terțe persoane, asupra unor magistrați de la Judecătoria Sectorului 1 București și de la Tribunalul București, precum și asupra unor ofițeri de poliție. În schimbul sumelor solicitate, acesta ar fi promis că va determina autoritățile judiciare să adopte decizii favorabile, contrare atribuțiilor de serviciu.

Într-un prim episod, petrecut în perioada octombrie–noiembrie 2024, inculpatul ar fi cerut 9.000 de euro, afirmând că poate influența soluționarea unor cauze penale aflate pe rolul instanțelor. Printre promisiunile făcute s-ar fi numărat înlocuirea arestului preventiv cu o măsură mai blândă și obținerea unei sentințe cu suspendarea executării pedepsei, indiferent de probele existente în dosare. Din această sumă, femeia ar fi achitat 4.000 de euro, restul banilor fiind solicitați ulterior.

Separat, în aceeași perioadă, bărbatul ar fi cerut încă 4.000 de euro, invocând presupusa sa influență asupra unor ofițeri de poliție. El ar fi promis că va interveni pentru reunirea unor dosare penale și pentru stoparea cercetărilor în acele cauze. În acest caz, ar fi primit 2.000 de euro, solicitând ulterior și diferența rămasă.

Pe parcursul anchetei, procurorii au dispus instituirea unor măsuri asiguratorii, în vederea confiscării sumelor obținute. Dosarul a fost înaintat Tribunalului Ilfov, cu propunerea menținerii controlului judiciar și a măsurilor dispuse anterior.