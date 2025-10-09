În cadrul unei ședințe a Consiliului de Stat, Vladimirov a declarat că, din 1,5 milioane de persoane înregistrate ca șomeri în regiune, aproximativ 350.000 cu vârste între 23 și 60 de ani lucrează de fapt neoficial.

„Adică practic plătim 5 miliarde de ruble pentru cei care lucrează. Inspectoratul fiscal <…> trebuie să colaboreze cu procuratura și cu Ministerul Afacerilor Interne pentru a reduce populația șomerilor cu 50% anual”, a spus guvernatorul, citat de TASS.

Mesaj similar din regiunea Kostroma

Și guvernatorul regiunii Kostroma, Sergei Sitnikov, a exprimat o poziție similară, subliniind existența cetățenilor care „primesc venit real”, dar „colaborează cu angajatorul” și „nu contribuie deloc la stat”. „Vă îndemn să analizați această problemă nu doar pentru Ministerul Muncii și Protecției Sociale, ci și pentru Serviciul Fiscal și Ministerul Afacerilor Interne, pentru că acestea sunt forme latente de încălcare a legii”, a adăugat Sitnikov.

Presiunea vine și de la nivel federal

Inițiativele guvernatorilor vin pe fondul unor propuneri recente la nivel federal. Valentina Matviyenko, președintele Consiliului Federației, a sugerat introducerea unor contribuții anuale de 45.000 de ruble la Fondul de Asigurări Medicale Obligatorii pentru cetățenii șomeri. Ulterior, Anatoly Aksakov, președintele Comitetului Dumei de Stat pentru Piețele Financiare, i-a numit pe șomerii ruși „paraziți” și a afirmat că aceștia ar trebui să contribuie la Fondul de Pensii și la Fondul de Asigurări Medicale Obligatorii. Comitetul financiar din Sankt Petersburg și-a exprimat, de asemenea, sprijinul pentru inițiativa Matviyenko. Președinta comitetului, Svetlana Enina, a declarat că introducerea acestor contribuții va „restabili justiția socială” și va reduce presiunea asupra bugetelor regionale.

Cheltuieli uriașe pentru asigurările șomerilor

Primarul Moscovei, Sergei Sobyanin, a precizat în cadrul Forumului Financiar de la Moscova, la mijlocul lunii septembrie, că cheltuielile anuale pentru asigurările populației șomere se ridică la aproximativ 1 trilion de ruble în toată Rusia, dintre care Moscova plătește 180 de miliarde.

Contextul deficitului bugetar federal

Toate aceste măsuri sunt discutate pe fondul unui deficit bugetar federal tot mai mare. Potrivit Ministerului de Finanțe, deficitul va atinge 5,73 trilioane de ruble în 2025, mai mult decât în perioada de vârf a pandemiei. Proiectul de buget pentru 2026–2028 prevede o scădere a deficitului, dar acesta va rămâne ridicat: 3,786 trilioane în 2026, 3,186 trilioane în 2027 și 3,514 trilioane în 2028.

Priorități militare majore

În ciuda presiunilor bugetare, cheltuielile militare rămân prioritare. Pentru „Apărarea Națională”, în 2026 sunt alocate 12,93 trilioane de ruble, iar pentru „Securitatea Națională” și apărarea, 16,84 trilioane, ceea ce reprezintă aproximativ 38% din totalul cheltuielilor federale.

Deciziile guvernatorilor și măsurile propuse la nivel federal sugerează o schimbare radicală a modului în care Rusia gestionează șomajul și contribuțiile sociale, cu efecte directe asupra a milioane de cetățeni.

