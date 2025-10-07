Această etapă nu implică confruntări directe, ci un amplu efort de consolidare a fundalului informațional și psihologic în rândul populației ruse. Analiștii au ajuns la această concluzie după ce Serviciul rus de informații externe (SVR) a declarat că Londra ar pregăti o provocare simulată, sub forma unui atac fictiv asupra unei nave într-un port european, alături de alte rapoarte interne.

„Utilizarea de către Kremlin a afirmațiilor repetate ale SVR despre evenimente false are ca scop influențarea atitudinii populației ruse față de Occident, plasând responsabilitatea pentru atacuri sau amenințarea cu atacuri asupra țărilor occidentale, mai degrabă decât asupra Rusiei”, se arată în raportul ISW.

Încă o țară europeană introduce stagiul militar obligatoriu. Aproape 350.000 de persoane sunt eligibile

Acțiuni hibride și provocări în spațiul NATO

Pe lângă declarațiile serviciilor de informații, Moscova a intensificat atacurile directe și sub acoperire asupra statelor membre NATO. Sabotajul, bruiajul GPS, interferențele cu sistemele electronice de război, incendierile și provocările aeriene sunt doar câteva dintre tacticile folosite. Conform ISW, aceste activități sugerează că Rusia „face pregătiri concertate” pentru a crea cadrul necesar unei eventuale acțiuni militare.

Institutul american menționează că, deocamdată, nu există dovezi clare că Kremlinul ar fi decis să lanseze un război convențional iminent împotriva NATO, dar intensificarea acțiunilor hibride arată un interes strategic pe termen lung.

Planuri pe termen lung și reorganizări militare

Analiștii notează că Moscova implementează măsuri pe termen lung care ar putea pregăti terenul pentru un conflict cu blocul militar occidental. Reorganizarea districtelor militare de la granița de vest a Rusiei și formarea de baze militare la frontiera cu Finlanda sunt doar câteva dintre aceste măsuri.

„Rusia încearcă să împingă Europa să reducă sau să oprească eforturile actuale de a-și consolida apărarea, de teamă că aceste eforturi vor provoca un atac rusesc. Aceste eforturi fac parte dintr-o campanie mai amplă a Federației Ruse de a spori controlul, al cărei scop este de a-i împinge pe oponenții Rusiei să ia decizii politice în beneficiul Moscovei”, explică analiștii ISW.

Noi culmi ale delirului la Kremlin. Medvedev: „Europenii să se teamă și să tremure, ca animalele stupide dintr-o turmă”

Intensificarea incursiunilor și a provocărilor recente

În ultimele săptămâni, Federația Rusă și-a intensificat semnificativ acțiunile hibride asupra statelor NATO. Printre cele mai notabile se numără incursiunile dronelor și ale avioanelor de luptă în spațiul aerian al Poloniei, României și Estoniei.

În țările nordice, precum Danemarca, Norvegia și Germania, au fost raportate frecvent închideri temporare ale aeroporturilor din cauza apariției dronelor neidentificate, despre care se suspectează implicarea Moscovei.

Contextul geopolitic actual

Aceste mișcări vin într-un moment de tensiune între Rusia și statele membre NATO, indicând un scenariu complex de presiune politică și militară. Activitățile de manipulare informațională și cele hibride par să fie primele etape ale unui plan mai amplu care ar putea modela deciziile și reacțiile Europei în perioada următoare.

Copiii din grădinițele și școlile din Rusia, obligați să-l felicite pe Putin de ziua lui: „Putin poate orice”